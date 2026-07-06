İnegöl mobilyası rekabeti ortak depolama modelinde arıyor

ESRA ÖZARFAT / BURSA

İnegöl mobilya sektörü, ihracatta yeni dönemin yol haritasını Amerika kıtası üzerine kuruyor. MODEF Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Uğurdağ, son iki yılda gerçekleştirilen fuar organizasyonları, dijitalleşme projeleri ve yeni pazarlama modelleriyle İnegöl mobilyasının uluslararası pazarlardaki konumunu güçlendirdiklerini söyledi. 2025 yılı ve 2026'nın ilk yarısını, İnegöl mobilyasını küresel ölçekte markalaştırma hedefi doğrultusunda yoğun bir çalışma temposuyla geçirdiklerini ifade eden Uğurdağ, özellikle ABD başta olmak üzere Amerika kıtasından gelen alım heyetlerinin fuarlara katılımının arttığını belirtti. Tafex projesi kapsamında yaklaşık 200 firmanın dijital ve fiziksel pazarlama altyapısının güçlendirildiğini kaydeden Uğurdağ, bu çalışmaların ABD pazarına yönelik stratejik açılımları hızlandırdığını söyledi.

Rekabette dijital dönüşüm ve ortak depolama modeli

Kur, faiz ve enflasyon kaynaklı ekonomik koşulların üreticiler üzerinde baskı oluşturduğunu dile getiren Uğurdağ, buna rağmen İnegöl mobilya sektörünün esnek üretim kabiliyeti sayesinde süreci önemli ölçüde yönetebildiğini ifade etti. Önümüzdeki dönemde sektörün odağında katma değerli üretim ve markalaşmanın yer alacağını vurgulayan Uğurdağ, bu sayede firmaların kârlılığını daha sürdürülebilir hale getirmeyi hedeflediklerini söyledi. Küresel pazarlarda rekabet avantajı sağlamak için dijital dönüşüm çalışmalarına ağırlık verdiklerini belirten Uğurdağ, ortak depolama (shared warehousing) modeli ve doğrudan B2B iş eşleştirmelerinin ihracat stratejisinin temel unsurları arasında yer aldığını ifade etti. Firmaların uluslararası platformlarda daha görünür hale gelmesi amacıyla yenilikçi pazarlama kanallarını devreye aldıklarını aktaran Uğurdağ, bu çalışmaların yeni pazarlara erişimi kolaylaştırdığını söyledi.

Yeni hedef showroom ve depo ağı

İnegöl merkezli yüzlerce firmanın dünyanın birçok ülkesine ihracat gerçekleştirdiğini belirten Uğurdağ, geleneksel pazarların yanı sıra ABD'nin öncelikli hedef pazar olduğunu, Latin Amerika'nın ise yeni büyüme bölgesi olarak öne çıktığını kaydetti. Bu hedef doğrultusunda uluslararası showroom ve depo yatırımlarını hızlandıracaklarını açıklayan Uğurdağ, özellikle ABD, Panama ve Meksika'da açılacak showroomlarla bölgedeki ticari varlıklarını kalıcı hale getirmeyi planladıklarını söyledi. İnsan kaynağına ve üretim teknolojilerinde dijitalleşmeye yönelik yatırımların da devam edeceğini ifade eden Uğurdağ, “İnegöl, mobilya sektöründe Türkiye'nin dünya markası olma yolunda emin adımlarla ilerlemeye devam edecek” dedi.