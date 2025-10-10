Mobilya sektörü İnegöl’de buluşmaya hazırlanıyor

ESRA ÖZARFAT

BURSA - Türkiye mobilya sektörünün öncü şehri, mobilyanın başkenti İnegöl’de mobilya mevsimi başlıyor. İnegöl’ün 500 yıllık ahşap ustalığını yarım asırlık fuar tecrübesiyle buluşturan 53. Uluslararası MODEF EXPO İnegöl Mobilya Fuarı kapılarını açmaya hazırlanıyor. 14-18 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek fuarda yeni sezonun mobilya trendi, renkleri ve özgün modelleri ilk kez görücüye çıkacak. MODEF Fuar alanında yapılacak fuarda 140 üretici firma yer alırken, İnegöl’de ise 5 bin üretici firma ile bini aşkın mağaza sektör temsilcilerini ve mobilya almak isteyenleri karşılayacak.

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, “İnegöl sektörde sadece yurt içi değil yurt dışında da özgün modelleri ve kalitesi ile bilinen bir şehir. Firmalarımızın aylardır üzerinde çalıştıkları modeller ve özel tasarımlar da bu fuarda ilk kez görücüye çıkacak. Yeni sezonun mobilya trendi, bu fuarda belirlenecek. İnegöl’ün 1500’lü yıllarda Osmanlı donanmalarına kadırga küreği yaparak başlayan ahşap işçiliği serüveni, her gün gelişerek bu günlere geldi. Burada misafirler sadece ürün değil, 500 yıllık bir ustalığın eserlerini bulacaklar” diye konuştu.

İnegöl, 365 gün açık bir fuar merkezi

Fuarın 14 Ekim Salı günü başlayıp 18 Ekim Cumartesi günü sona ereceğini hatırlatan Başkan Taban, “140 dolayında üretici firma burada stantlarını açarak yeni sezonun en trend modellerini sunacaklar. MODEF Fuarımız şehrimizin dünyaya açılan kapısı olan bir vitrin. Ancak aslında İnegöl 365 gün açık bir fuar merkezi de diyebiliriz. Bugün şehrimizde irili ufaklı 5 bin mobilya üreticisi ve binin üzerinde mobilya mağazası var. Şehrimizin hem Bursa hem Ankara istikametinden girişinde, sizleri ilk karşılayan mobilyacılarımız oluyor. Yol boyundaki mağazalarımızla, Mobilya AVM’lerimizle, Ertuğrulgazi Mobilyacılar Caddemizle, Osmanbey Caddemizle, Ağaç İşleri Sanayi Bölgemiz, Organize Sanayimiz, Mobilya ve Ağaç İşleri OSB’miz, Yenice OSB’miz ve diğer tüm sanayi alanlarımızla İnegöl olarak her gün açık bir fuar merkeziyiz. İnegöl’ün usta ellerinin ürettiği, tasarımları, trendi belirleyen renk ve desenleriyle öne çıkan mobilyalarını görmek için yurdumuzun dört bir yanından herkesi İnegöl’e bekliyoruz” diye konuştu.