Mobilya Sektörü Kocaeli Ticaret Odası’nda buluştu

MERVE ESİN ADIGÜZEL/KOCAELİ

Toplantıda, vergi uygulamaları ile Kuruluş Gözetimli Analiz Sistemi (KURGAN) kapsamında yaşanan sorunlar da ayrıntılı biçimde değerlendirildi. Kocaeli Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Efe, “Teminat mektuplarında vadelerin kısaltılması, banka POS komisyon oranlarındaki artış ve yüksek faizler işletme sermayemiz üzerinde ciddi bir baskı oluşturuyor. Bu tablo özellikle KOBİ ölçeğindeki firmalar için sürdürülebilirliği zorlaştırıyor” dedi. Garanti belgesi uygulamalarına da değinen Efe, “Üretici ile satıcı arasındaki sorumluluk sınırları net şekilde tanımlanmalı” diye konuştu.