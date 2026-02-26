Mobilya Sektörü Kocaeli Ticaret Odası’nda buluştu
Kocaeli Ticaret Odası, Körfez Ticaret Odası ve Gebze Ticaret Odası bünyesinde faaliyet gösteren mobilya, ağaç işleri ve ormancılık, dayanıklı tüketim malzemeleri ile tekstil ve giyim komiteleri, ikinci buluşmasını Kocaeli Ticaret Odası ev sahipliğinde gerçekleştirdi.
MERVE ESİN ADIGÜZEL/KOCAELİ
Toplantıda, vergi uygulamaları ile Kuruluş Gözetimli Analiz Sistemi (KURGAN) kapsamında yaşanan sorunlar da ayrıntılı biçimde değerlendirildi. Kocaeli Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Efe, “Teminat mektuplarında vadelerin kısaltılması, banka POS komisyon oranlarındaki artış ve yüksek faizler işletme sermayemiz üzerinde ciddi bir baskı oluşturuyor. Bu tablo özellikle KOBİ ölçeğindeki firmalar için sürdürülebilirliği zorlaştırıyor” dedi. Garanti belgesi uygulamalarına da değinen Efe, “Üretici ile satıcı arasındaki sorumluluk sınırları net şekilde tanımlanmalı” diye konuştu.