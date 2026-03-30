Mobilya sektörünün geleceği GSO’da konuşuldu

NİHAT DÜZGÜN

Toplantıya, GSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Başar Küçükparmak, GSO Yönetim Kurulu Üyesi Ali Can Koçak, Gaziantep Mobilyacılar Odası Başkanı Ayşe Pınar Tümüklü, GSO Mobilya ve Ahşap Ürünleri İmalatı Meslek Komite Başkanı Ertan Kuday, meslek komite üyeleri, sektör temsilcileri ve sanayiciler katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan GSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Başar Küçükparmak, mobilya sektörünün Gaziantep ve ülke ekonomisi için kritik bir öneme sahip olduğunu söyledi. Küçükparmak, son yıllarda sektörün önemli bir büyüme gösterdiğini ancak aynı zamanda hammadde maliyetleri, enerji giderleri ve tedarik zincirindeki aksaklıklar nedeniyle baskı altında olduğunu belirtti.

Toplantının amacının sadece sorunları dile getirmek olmadığını, aynı zamanda çözüm yollarını birlikte üretmek olduğunu söyleyen Küçükparmak, “Sektörümüzün rekabet gücünü artırmak, ihracat kapasitesini yükseltmek ve yerli üretimi desteklemek için tüm paydaşlarla iş birliği yapmalıyız. Ayrıca Ar-Ge merkezlerinin desteklenmesi ve tasarım kapasitesinin artırılması, sektörümüzün uluslararası pazarlarda daha güçlü bir konuma gelmesini sağlaması açısından kaçınılmaz” dedi.

Gaziantep Mobilyacılar Odası Başkanı Ayşe Pınar Tümüklü de toplantıdaki konuşmasında sektörün karşılaştığı güncel sıkıntıları dile getirdi. Tümüklü, “Talepteki dalgalanmalar, artan rekabet ve değişen pazar koşulları firmalarımız üzerinde baskı oluşturuyor. Sektörümüzün üretim kapasitesini artırabilmesi ve sürdürülebilir büyümeyi sağlayabilmesi için firmalarımızın desteklenmesi büyük önem taşıyor. Bugün bir araya geldiğimiz bu toplantı, firmalarımızın taleplerini ve beklentilerini paylaşmaları açısından değerli bir platform. Sektör temsilcilerinin ortak hareket etmesi, çözüm süreçlerini de hızlandıracaktır. Mobilya Kent projesi de gelecek adına sektörü bir arada toplayacak ve modern koşullarda gelişimine öncülük edecektir. Tüm bu süreçlerde her zaman yanımızda olan ve desteklerini esirgemeyen Gaziantep Sanayi Odası ailesine ve tüm katılımcılara teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.