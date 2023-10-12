Mobilyacı da fiyat sabitliyor

Mobilya Dernekleri Federasyonu (MOSFED) Başkanı Ahmet Güleç, federasyon üyesi 15 derneğin yıl sonuna kadar mobilyada perakende fiyatlarına zam yapmayacağını belirterek, “Enflasyon ve hayat pahalılığı ile mücadele politikalarına destek için aldığımız kararın, evlilik hazırlığında olan ya da evini yenilemeyi düşünen insanlarımızın yükünü azaltacağına inanıyoruz” dedi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat’ın Cumhuriyet’in 100. yılında marketlerde büyük bir indirim kampanyası beklediklerini açıklaması ve sektörün buna hemen destek vermesinin ardından gözler, tekstil ve beyaz eşya başta olmak üzere perakende sektörünün diğer temsilcilerine çevrildi.

Bolat, önceki gün yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Zincir marketlerimiz başta olmak üzere tüm esnafımızı, işletmelerimizi, yapacakları indirimlerle enflasyonla ve hayat pahalılığıyla mücadelemize destek vermeye davet ediyorum” sözlerini hatırlatarak, çağrısını tüm sektörler için genişletti. Bu çağrıya perakende mağazaların ve bazı sektörlerin ardından mobilyacılardan da yanıt geldi.

45 bin üretici, 50 bin mağaza

MOSFED Başkanı Güleç, 45 bini aşkın üreticisi, 50 bin mağazası ve 500 bine yakın çalışanıyla Türkiye ekonomisinin lokomotif iş kollarından mobilya sektörünün çatı kuruluşu MOSFED’in Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Ticaret Bakanı Bolat’ın çağrısı üzerine harekete geçtiğini söyledi.

Yüzde 80’i yerli ve milli olan mobilya sektörünün son 20 yılda 24 milyar dolar dış ticaret fazlası verdiğini dile getiren Güleç, ülkenin kalkınmasına destek noktasında üzerlerine düşen bütün sorumlulukları ve görevleri yerine getirdiklerini ve bugün de Türkiye için sorumluluk almaya hazır olduklarını anlattı.

▌“Karar, insanımızın yükünü azaltacak”

Ahmet Güleç, MOSFED üyesi olan 15 dernek ile birlikte aldıkları karara göre yıl sonuna kadar tüm kategorilerde mobilya perakende fiyatlarına zam yapmayacaklarını belirterek, “Enflasyon ve hayat pahalılığı ile mücadele politikalarına destek için aldığımız kararın, evlilik hazırlığında olan ya da evini yenilemeyi düşünen insanlarımızın yükünü azaltacağına inanıyoruz” diye konuştu. Kararın enflasyonla mücadelenin yanı sıra yeni evlenecek gençlere sağlayacağı katkıdan bahseden Güleç, “İnsanımızın mutlu anılar biriktireceği sağlıklı ve güzel yaşam alanlarını yaratmak için dün olduğu gibi bugün ve yarın da çalışmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.