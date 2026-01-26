Mobilyada değer bazında en yüksek ihracata ulaştık

BADER ARSLAN

Mobilya ihracatçısının 2025’te kilogram başı ihracat değerini 3,82’ye çıkardığını söyleyerek, “Bu rakam şu ana kadar ulaştığımız en yüksek fiyat düzeyi olması açısından sevindirici” dedi.

Avrupa’nın en büyük mobilya fuarı başlıyor

İİİF, İstanbul Uluslararası Mobilya Fuarı, yarın kapılarını açıyor. Alanında Avrupa’nın en büyük, dünyanın üç büyük fuarından biri olan İİİF, toplam 250 bin metrekare alan üzerinde 3 bin markayı, Türkiye’deki onbinlerce ziyaretçisinin yanı sıra dünyanın 5 kıtasından 150’yi aşkın ülkeden gelen alıcılarla buluşturacak. Geçen yılki fuarın 3 milyar dolarlık iş hacmi yarattığı düşünüldüğünde, bu yılki hacim doğal olarak bu rakamın üzerinde olacak. Yürütülen ortak strateji çerçevesinde dünyanın alanında en etkin fuar organizasyonu haline gelen Uluslararası İstanbul Mobilya Fuarı öncesi, organizasyonun mimarlarından MOSFED Başkanı Ahmet Güleç ile biraraya geldik.

Ahmet Güleç sorularımıza şu yanıtları verdi:

▶ Uluslararası İstanbul Mobilya Fuarı, yarın başlıyor. Bu noktada Ticaret Bakanlığına gerek maddi destekleri, gerekse açılışı Sayın Bakanımızın katılımı ile yapacağımız için müteşekkiriz.

▶ Sürdürülebilirlik” teması çerçevesinde; modern ve modüler mobilyalardan lüks tasarımlara; ofis, otel ve dış mekân mobilyalarından yatak, çocuk ve genç odası koleksiyonlarına kadar sektörün tüm ürün gruplarını aynı çatı altında buluşturuyoruz. İİİF sadece bir ticaret platformu değil, aynı zamanda tasarım, inovasyon ve yeşil dönüşüm odağında şekillenen bütüncül bir sektör vitrini sunacak.

▶ En yüksek fiyatlı ihracat yaptığımız ülkeler 4,6 dolar ile Almanya ve S. Arabistan. Büyük pazarlarımızın ekseriyetinde ihracatımızın arttığını görüyoruz. En yüksek artışlar %20,7 ile Gürcistan, %11,7 ile Fransa'da yaşandı.

Miktardaki gerilemeyi fiyat artışı ile telafi ettik

▶ Burada belki de en kritik nokta şu ihracatımızda dolar bazında yüzde 2’ye yakın bir artış var fakat ihraç ettiğimiz mal miktarı yüzde 9 gerilemesine rağmen bunu başardık. 2024 yılında yaklaşık 1,3 milyon ton mobilya ihracatımız varken 2025 yılında bu 1,2 milyon tona geriledi. Ancak ihracat fiyatlarındaki artış bu gerilemeyi telafi etti. Şöyle ki; 2024 yılında kilogram başına ihracat fiyatımız 3,41 dolar iken geçen yıl 3,82 dolara çıktı. Bu rakam şu ana kadar ulaştığımız en yüksek fiyat düzeyi olması açısından sevindirici.

ABD ile iyi diyalog ortamından sektör olarak umutluyuz

▶ ABD ile Türkiye ilişkilerinde her iki başkanın açıklamaları gayet olumlu. Ancak önceki yıllardan gelen pek çok sorun var bunların çözülmesi zaman alacaktır. Burada ABD hükümetinden gelen bazı açıklamalar bizi düşündürüyor. Trump’ın ilk döneminde yine olumlu diyebileceğimiz bir süreç yaşamıştık. Hatta Amerikan Ticaret Bakanı Türkiye'ye gelmiş ve birkaç gün benim de aralarında olduğum özel sektör temsilcileriyle görüşmeler yapmış, beş sektörde ABD’nin Türkiye’den mal alımlarını artırması planlanmıştı. Mobilya da bunlardan biriydi. Fakat şimdi Türkiye'den mobilya ithalatına %25 gümrük vergisi uygulanması söz konusu. Dolayısıyla bazı alanlarda gelgitler yaşıyoruz. Buna rağmen umuyorum ki; Cumhurbaşkanımız ve ABD Başkanı arasındaki olumlu diyalog iki ülke iş dünyası için güzel sonuçlar doğuracaktır.

Mobilya ihracatı sorunlara rağmen yükseldi

▶ Geçen yıl ihracatımızı yüzde 2’ye yakın artışla 5 milyar 170 milyon dolar düzeyine taşıdık. Gerek küresel konjonktürü, gerek Türkiye ekonomisindeki şartları dikkate aldığımızda, mobilya sektörünün ihracat performansı adına bunun önemli bir gelişme olduğuna inanıyoruz. Sektörlerin kayda değer bir bölümünde ihracat hem miktar bazında hem dolar bazında gerilerken ve ülke ihracatımız belli başlı sektörlerin yüksek performansı nedeniyle artarken, mobilyanın da buna katkı veren sektörlerden biri olması sevindirici.