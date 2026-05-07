Mudo Home, gençlere yöneldi, 250 milyon TL yatırıma imza attı

YENER KARADENİZ / İSTANBUL

Mobilya ve dekorasyon perakendesinde 60 yılı geride bırakan Mudo Home, “birlikte” adı verilen proje ile genç sanatçıların eserlerini mağazalarında ve online sitesinde satışa sundu. İDEALİST Tasarım Derneği kürasyonuyla hayata geçirilen proje kapsamında 7 sanatçının 38 adet eseri tüketiciler ile buluşacak ve genç sanatçılar için yeni fırsat kapıları açılacak.

Projenin tanıtımı amacı ile düzenlenen basın toplantısında konuşan Mudo Concept Genel Müdürü Serhat Ünverdi, projenin çıkış noktasının mekanlarda tasarım odaklı ürünlere olan ihtiyaç olduğunu söyledi. Bu kapsamda 2019 yılında kurulan İDEALİST Tasarım Derneği ile bir araya geldiklerini anlatan Ünverdi, “Projenin ismini de bu birliktelikten alarak ‘Birlikte’ koyduk. Nitelikli, iyi ve fonksiyonel ürünler için paydaşların bir araya gelmesini önemsiyoruz. İDEALİST Tasarım Derneği danışmanlığında tasarımcıları projenin odağına aldık ve ortaya çıkan ürünlerin tüketicilere ulaştırılması noktasında da biz köprü vazifesi gördük” dedi. Proje kapsamında 7 farklı tasarımcının 38 farkı ürünü ortaya çıktı. Bardaktan şamdana, dekoratif objelerden muma kadar geniş yelpazede oluşan ve şu an için limitli üretilen ürünler Mudo Home mağazalarında ve online satış sitesinde tüketiciler ile buluşmaya başladı.

Tüketici tasarım ve hikayeyi odağa aldı

Tüketim alışkanlıklarında meydana gelen değişimlere de değinen Serhat Ünverdi, perakende sektöründe ürün ve fiyata verilen önemin yanı sıra tasarımı ve tasarımcıyı odağa almanın önemine değindi. Müşterilerin indirim ve fiyat odaklı kampanyalardan yorulduğunu, artık ürünlerin işlevselliğinin yanı sıra nitelikli malzeme, kaliteli işçilik ve tasarım niteliği taşımasının daha fazla önem kazandığını gözlemlediklerini ifade etti. Mudo olarak bu nitelikli ürünleri ulaşılabilir fiyatlarla sunmayı hedeflediklerini belirtti. Ünverdi, daha fazla zaman geçirilen evlerin bir kimlik ve ifade alanı haline geldiğini söyledi. Nitelikli ürünlerin tercih edildiğini hediyeleşmede de tasarım nitelikli ürünlerin önem kazandığını vurguladı. Mağazaların da sadece ürün satılan yerler olmaktan çıkıp deneyim ve ilham alanları haline geldiğini belirten Ünverdi, “Birlikte Projesi”nin tasarımcıların daha görünür olduğu, üretim tarafında aktif rol aldıkları ve maddi-manevi değer buldukları bir ekosistem yaratmayı amaçladığını, tasarımın değerini görünür kılmayı ve ekosistemi büyütmeyi hedeflediklerini ifade etti.

15 mağazasını yenileyerek dönüştürdü

Mudo Concept ve Mudo Home markalarının yaklaşık 300 iş ortağı ve 35 bin kişilik bir ekosistemle büyüdüğünü paylaşan Ünverdi, Mudo Home markasının artık Mudo Concept'in bir alt başlığı olmaktan çıkıp bağımsız bir marka haline geldiğini, 250 milyon TL'lik yatırımla 15 mağazanın Mudo Home tabelasıyla yenilendiğini belirtti. Mudo Home mağazalarının AVM'lerde 150-200 metrekare arasında, bin 500'den fazla ürün çeşidiyle mutfak, banyo, ev tekstili, ev kozmetiği, dekoratif ve hediye ürün gruplarını barındırdığını aktardı. E-ticarette de ciddi bir teveccüh gördüklerini belirten Ünverdi, toplam Mudo Home işinin yüzde 25'inin e-ticaretten geldiğini ekledi.

Mudo Concept hakkında da bilgi veren Ünverdi, bu mağazaların mobilya ve mobilya tamamlayıcı ürün gruplarına odaklandığını, dünyanın dört bir yanından damıtılmış koleksiyonları Türkiye'deki müşterilerle buluşturduklarını söyledi. Ayrıca Türkiye'deki yetenekli ustalarla ve atölyelerle de çalıştıklarını, kişiselleştirme hizmetleri sunduklarını ve mimarlar aracılığıyla 3D çizimlerle ürünlerin mekanlarda nasıl kullanılacağını gösterdiklerini belirtti. Sadece son tüketicilere değil, otel, restoran gibi kurumsal müşterilere de hizmet verdiklerini ve kurumsal satışların toplam işlerinin yüzde 10'undan fazlasını oluşturduğunu belirtti. Nijerya'da 3 bin metrekarelik yeni bir mağaza açtıklarını ve bu pazarın nitelikli ürünlere ulaşılabilir fiyatlarla sunma potansiyeli nedeniyle cazip olduğunu düşündüklerini aktardı.

“Mobilya fiyatlarını 2025 seviyesinde tutacağız”

2026 yılını "dayanıklılık yılı" olarak gördüklerini, operasyonel verimlilik, tedarik zinciri ve teknolojik altyapıya yatırım yaparak maliyetleri düşürdüklerini ve bu sayede mobilya fiyatlarını 2025 seviyesinde tutmayı hedeflediklerini söyledi. Müşterilerden olumlu geri dönüşler aldıklarını ve uzun vadeli sürdürülebilir büyümeyi hedeflediklerini ekledi. Halihazırda giyim ile birlikte 120’den fazla mağazaya sahip olan Mudo’nun gelirleri içinde giyimin küçük farkla önde olması dikkat çekiyor.

"2026 dayanıklılık yılı olacak"

Mudo, 2026 yılını dayanıklılık yılı olarak ilan etti. Serhat Ünverdi, “Biz 2026'da neler yaparız diye aslında çalıştık. Büyümeden ziyade verimlilik ve dayanıklılık üzerinde çalıştık. Çünkü özellikle ürün fiyat kapsamında bir şeyler yapmamız lazım. Biz üründen bir şey eksiltemeyiz, yapamayız. Gramaj düşürmeyiz. Ama bir taraftan da insanların almak istediği ürünler var. Dolayısıyla kendimize yöneldik. İşin arka tarafıyla alakalı operasyonel verimliliğin, tedarik zinciri tarafında ve teknolojik altyapı tarafında ciddi yatırımlar yaptık. Bu da bizim tarafta mobilya maliyetlerini az da olsa biraz geriye çekmiş oldu. Buradaki fiyat avantajını da müşterilerimize yansıtmak istedik. Mobilya'da 2025 fiyatlarıyla ilerliyoruz. En başta kira olmak üzere maliyetlerimiz artıyor olmasına rağmen son tüketici fiyatlarımızı 2026 yılında değiştirmedik. Müşterilerimizden de çok güzel geri dönüşler aldık. Bir teveccüh gördük. Bundan dolayı da mutluyuz” dedi. 2028 yılından itibaren mağazalaşmada önemli adımlar atacakları bilgisini veren Ünverdi, olmadıkları şehirlerde bayilik sistemini deneyebileceklerini, bununla ilgili çok fazla talep aldıklarını söyledi.