Ofiste 2. el mobilya dönemi

MERVE YİĞİTCAN

Ofis Mobilyaları Sanayi ve İşadamları Derneği (OMSİAD) Başkanı Murat Öztaşkın, firmalarda maliyet hassasiyetinin arttığını söylerken, ikinci elin artık görünür bir pazar haline geldiğini söyledi. Öztaşkın, “Bazı müşteriler içeri girer girmez ‘İkinci el satıyor musunuz?’ diye soruyor. Bu yeni bir durum” dedi.

OMSİAD Başkanı Murat Öztaşkın ile sektördeki gelişmeleri ve son durumu konuştuk. Ofis mobilyaları sektörünün uzun zamandır her yıl çift haneli büyüdüğünü söyleyen Öztaşkın, sektörde ciro bazlı büyümenin sürdüğünü ancak karlılığın ciddi şekilde gerilediğini söyledi. Ekonomik koşulların etkisiyle maliyet hassasiyetinin arttığını belirten Öztaşkın, ikinci elin artık görünür bir pazar haline geldiğini vurguladı.

Öztaşkın, “Geçenlerde sektörden bir firmanın web sitesine girdim. Ana sayfada direkt ‘İkinci el mobilyalarınız alınır’ yazıyor. Eskiden böyle bir şey görmezdik. Şimdi yaygınlaştı” ifadelerini kullandı. Tüketici davranışlarının da değiştiğini belirten Öztaşkın, büyük şirketlerin dahi fiyat hassasiyetinin arttığını söyledi. “Artık insanlar sadece ucuzu arıyor. Büyük şirketler bile mutlaka fiyata bakıyor” diyen Öztaşkın, bu noktada kredi kartı taksitlerinin düşük kalması ve banka komisyonlarının yükselmesinin ticareti zorlaştırdığını vurguladı.

Öztaşkın, bu noktada dernek olarak bazı bankalarla tüketici kredisi modelleri üzerinde çalıştıklarını belirterek, müşterilere alternatif sunmayı amaçladıklarını dile getirdi. Sektöre son dönemde en önemli katkının yabancı ofis açılışlarından geldiğini dile getiren Öztaşkın, şöyle devam etti: “Tam işler durdu diyoruz, bakıyoruz yabancılar geliyor. Onlar tabii direkt gelip sıfır alışveriş yapıyorlar. Bu da sektördeki dinamiklerden biri. Türkiye’de açılan yeni yabancı ofisleri de sektörü biraz ayakta tutan unsurlardan biri.”

İhracatta son dönemde yeni bir model geliştirdiklerini anlatan Öztaşkın, “Dernek olarak Instagram ve web sitesi üzerinden Avrupa’daki Türklere ulaşmak için reklam veriyoruz. Yaklaşık 3 milyonluk bir kitle var. ‘10 bin Euro’luk alışveriş yaparsan nakliye bizden’ diyoruz. Panelvanlarla 3 günde teslim ediyoruz. Hızlı teslimat da satışları artırıyor” şeklinde konuştu.