Sahaya geri dönen Alfemo büyümede vites yükseltti

MERVE YİĞİTCAN

Zeren Group, Alfemo Mobilya’yı yeniden ayağa kaldırmak için kolları sıvadı. Alfemo Mobilya Genel Müdürü Tolga Kaya, satın alma sürecinden bugüne kadar gerçekleştirdikleri performansı ve gelecek projeksiyonlarını EKONOMİ’ye anlattı. Yaklaşık 30 yılda mobilya sektöründe kendini kanıtlamış güçlü bir marka olan Alfemo’nun Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu süreci ve el değiştirmelerle yorulduğunu, bunun da etkisiyle eski popülerliğini kaybettiğini hatırlatan Kaya, Zeren Group’un markayı satın almasıyla ciddi bir değişim ve dönüşüm sürecine girdiklerini söyledi.

Bu süreçte istihdamı artırdıklarını, fabrikaları yenilediklerini ve yeni yatırımlar gerçekleştirdiklerini dile getiren Kaya, “Torbalı’da 200 bin metrekarelik panel ve döşeme fabrikamız ile 11 bin metrekarelik yatak fabrikamız bulunuyor. Markayı satın aldığımızda düşük olan satış performansı nedeniyle çalışan sayısı azdı. Ancak satışlarımız 3,5-4 kat arttı. Böyle olunca istihdamı da buna paralel artırdık. 2026’yı 450-500 kişilik bir istihdamla tamamlayacağız” diye konuştu.

Enerji ihtiyacını çatı Güneş Enerji Santrali’nden karşılayacak

Alfemo Mobilya için 2026’da da yüzde 200’e yakın bir büyüme hedefi koyduklarını vurgulayan Kaya, “Sektör için riskler, hammadde ve işçilik fiyatlarının kafa kafaya gelmesi. Bunun bir yerde durması gerekiyor. Ancak doğru ürünü yapan, doğru fiyatı veren ve doğru pazarı penetre eden şanslı olacaktır” ifadelerini kullandı. Kaya, satın alma süreci sonrası gerçekleşen yatırımları ve mağazalaşma ataklarını ise şöyle anlattı: “Şu an kapasitemizi yüzde 65-70 seviyelerinde kullanıyoruz ve ikinci vardiyaya geçtik. Yıl sonuna kadar üçüncü vardiyaları görüyor olacağız. Yaklaşık 4,5-5 milyon dolarlık bir yatırım yaptık ve 4 milyon dolara yakın bir Çatı Güneş Enerji Santrali projemiz var. Bu proje 4-5 ay içinde tamamlanacak ve enerji ihtiyacımızın yüzde 100’üne yakınını kendi içimizde karşılayacağız.”

“Markayı teslim aldığımızda 55 mağazamız vardı. Şu an 75 net mağazamız, bunu yıl sonunda 110 mağazaya çıkaracağız ve 2026 için 35 mağaza hedefi koyduk. Ağırlıklı olarak büyük şehirler olmak üzere 55 ilde varız. Amacımız yeni illere de giriş yapmak.” Yüksek enflasyon ve düşen alım gücü nedeniyle ürün portföyünde de birtakım yeniliklere gittiklerini ve ekonomik ürün portföylerini genişlettiklerini vurgulayan Kaya, “İlk 8 aylık dönemde eko ve orta segment ürünlere odaklandık, şimdi ise orta-üst ve üst segmente de yöneliyoruz” diye konuştu.

“Çin baskısı ihracatı sıkıştırıyor”

Alfemo’nun ihracat performansını da artırmaya yönelik çalıştıklarını kaydeden Kaya, ihracatın payını toplam ciroda yüzde 20’ye oturtmayı hedefl ediklerini dile getirdi. “Ancak Türkiye için ihracat kolay değil” diyen Kaya, “İhracat, işçilik maliyetlerinin yükselmesi nedeniyle fiyat odaklı bir hikaye haline geldi. Çin’in baskısı nedeniyle iç pazarda ihracat sıkışıyor. Almanya, Belçika ve Hollanda’da önemli görüşmeler yaptık ve ihracatı ciddi bir seviyeye getirmeyi amaçlıyoruz. Alfemo’nun global bir marka olması bizim hedefimiz” dedi.