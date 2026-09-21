Saloni, global marka hedefini Bursa’dan büyütecek

Esra Özarfat / BURSA

Mobilya sektöründe 26 yıldır faaliyet gösteren Saloni Mobilya, global marka olma hedefi doğrultusunda yeni bir yatırıma imza attı. Şirketin uluslararası müşterileri, sektör temsilcileri ve iş ortaklarını Bursa’da ağırlamak amacıyla hayata geçirdiği 4 bin metrekarelik global sunum merkezi, Nilüfer’de düzenlenen törenle hizmete açıldı. Merkezde ürün sunumlarının yanı sıra proje çalışmaları, uluslararası ticari görüşmeler ve toptan satış faaliyetleri yürütülecek. Açılışta konuşan Saloni Mobilya Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Özbek, merkezin klasik bir mağaza anlayışının ötesinde, şirketin uluslararası ticari faaliyetlerinin yönetileceği bir yapı olarak tasarlandığını söyledi. Global sunum merkezi için yatırım öncesinde Viyana, Almanya ve ABD gibi farklı lokasyonların değerlendirildiğini aktaran Özbek, tercihin Bursa’dan yana kullanıldığını belirtti.

“Üretici olmak artık tek başına yetmiyor”

Mobilya sektöründeki rekabet koşullarının değiştiğine dikkat çeken Özbek, yüksek üretim kapasitesinin tek başına sürdürülebilir büyüme için yeterli olmadığını vurguladı. Markalaşma, doğru fiyatlama, satış kanallarının geliştirilmesi ve ölçek ekonomisinin sektörde belirleyici hale geldiğini belirten Özbek, Saloni’nin büyüme stratejisinin yalnızca üretim hacmini artırmak üzerine kurulmadığını söyledi. Özbek, “Üretimi hacim üzerinden büyütmenin yanında marka değeri oluşturmayı ve doğru fiyatlama stratejileriyle uluslararası pazarlarda daha güçlü bir konuma gelmeyi hedefliyoruz” dedi. Yeni global sunum merkezinin de bu stratejinin önemli unsurlarından biri olduğunu belirten Özbek, dünyanın farklı ülkelerinden gelecek müşteriler ve sektör temsilcileriyle ticari bağlantıların Bursa’da kurulacağını kaydetti.

Bir yılda 100 ülkeden misafir hedefi

Yeni merkezle birlikte Saloni’nin uluslararası müşteri trafiğini Bursa’ya taşımayı hedeflediklerini ifade eden Özbek, bir yıl içinde 100 farklı ülkeden misafir ağırlamayı beklediklerini söyledi. Saloni Mobilya’nın bugün 20 milyon doların üzerinde ihracat gerçekleştiren bir marka olduğunu belirten Özbek, kalıcı bir dünya markası olma hedefiyle hareket ettiklerini, şirketin geçen yıl Ticaret Bakanlığı tarafından TURQUALITY Programı’na alınmasının da bu hedef doğrultusunda önemli bir adım olduğunu aktardı.

Açılış törenine Kale Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Zeynep Bodur Okyay, BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Bursa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Özer Matlı, belediye başkanları, siyasiler, sanayiciler ve çok sayıda davetli katıldı. Konuşmaların ardından protokol üyeleri ve davetlilerin katılımıyla açılış kurdelesi kesildi.