Saloni, global marka yolculuğunu yeni mağaza yatırımlarıyla hızlandırıyor

ESRA ÖZARFAT / BURSA

Bursa’da 26 yıldır mobilya üretimi gerçekleştiren Saloni Mobilya, yurtiçindeki en büyük mağaza yatırımını kentin Nilüfer ilçesinde hayata geçiriyor. 4 bin metrekare kapalı alana sahip yeni mağaza, 18 Eylül Cuma günü (yarın) saat 17.00’de Harmony Towers yanında hizmete açılacak. Saloni Marka ve Pazarlama Müdürü Mimar Sinan Özbek, mağazanın yalnızca bir perakende noktası değil, aynı zamanda markanın ürün, tasarım ve yaşam alanı yaklaşımını bütüncül biçimde sergilediği bir “örnek mağaza” olarak tasarlandığını söyledi.

Bursa’da 8 üretim tesisinde 700’ü aşkın çalışanıyla yatak odasından yemek odasına, oturma gruplarından duvar ünitelerine ve bahçe mobilyalarına kadar geniş bir ürün gamı üreten Saloni, yeni mağazayla özellikle Bursa’daki marka temsiliyetini güçlendirmeyi hedefliyor. Özbek, “Biz bir Bursa markasıyız. Amiral mağazamızın Bursa’da, doğru bir lokasyonda olması bizim için önemliydi. Burası Bursa’nın en iyi lokasyonlarından biri. Burayı bir örnek mağaza olarak tasarladık. Yurtdışından gelen yatırımcı burada markanın bütüncül yapısını gördüğünde, kendi ülkesinde de aynı konsepti uygulamak isteyebiliyor. Bu yatırım aynı zamanda uzun vadeli stratejimizin önemli adımlarından biri. Her zaman uzun vadeli düşündük. 50, 100, 150 yıl yaşayacak bir marka yaratmak istiyoruz” dedi.

“Mağaza ürün değil, yaşam alanı sunuyor”

Yeni mağazanın klasik bir mobilya mağazası anlayışının ötesinde kurgulandığını belirten Özbek, mağazada yaşam alanları, oturma grupları, yatak odaları, bahçe mobilyaları ve markanın “modüler yaşam sistemleri” olarak tanımladığı ürün gruplarının bir arada sunulduğunu söyledi. Saloni’nin tasarım yaklaşımında ürünlerin farklı modüller, renkler, malzemeler ve aksesuarlarla kişiselleştirilebildiğini anlatan Mimar Sinan Özbek, “Sadece bir ürün değil, bütün yaşam alanını tüketiciye sunmaya çalışıyoruz. Bu nedenle ‘entegre yaşam alanları’ diyoruz” ifadelerini kullandı. Mağazanın alt katında yaşam odaları ve bahçe mobilyaları, üst katında ise yatak odası grupları konumlandırılırken; gerçek ahşap kaplamalar, farklı modüler duvar sistemleri, Türk-İtalyan seramik detayları ve çeşitli renk alternatifleriyle tüketiciye farklı kombinasyonlar sunuluyor.

“Tüketici ürünü satın almadan önce inceliyor”

Premium mobilya segmentindeki tüketicinin ürün konusunda giderek daha bilinçli hale geldiğine dikkat çeken Özbek, bu nedenle mağazanın dijital kanallarla başlayan müşteri deneyiminin devam ettiği bir alan olarak değerlendirildiğini söyledi. Özbek, ürünlerin mağaza ortamında tüketici tepkileri gözlemlenerek geliştirildiğini belirterek, mobilya sektörünün sürekli değişen ve yenilik gerektiren dinamik bir yapıya sahip olduğunu vurguladı. Mimar Sinan Özbek, “Mobilya bizim segmentimizde çok hareketli ve dinamik bir iş. Sürekli canlı kalmanız, dünyayı takip etmeniz gerekiyor. Mağazalarımız da tüketiciyle buluştuğumuz için bizim deneme alanlarımız” diye konuştu.

75 ülke, 200 satış noktası

İhracata 2002 yılında Yunanistan ile başlayan Saloni, bugün 75 ülkeye ürün gönderiyor. Markanın toplam 63 mağaza ve 200 satış noktası bulunurken, Türkiye’de 43 mağazası faaliyet gösteriyor. Şirket, yurtiçindeki mağaza sayısını yıl sonuna kadar 45’e çıkarmayı hedefliyor. Özbek, son yıllarda yalnızca ürün ihracatı yapmak yerine, Saloni markasını yurtdışında kendi mağazalarıyla daha güçlü biçimde konumlandırmaya odaklandıklarını belirtti. Bu kapsamda Turquality programının da yurtdışı büyüme stratejisine katkı sağlayacağını ifade etti.

Manhattan’da yeni mağaza hazırlığı

Saloni’nin yurtdışı büyüme planlarında yeni mağaza yatırımları da bulunuyor. Markanın ABD’de New York Manhattan’ın Chelsea bölgesinde yeni bir mağaza için de yatırım sürecini başlattığını belirten Özbek, mağazanın 2027 yılının ilk aylarında açılmasının planlandığını aktardı. Avrupa’da Viyana’da opera binası çevresinde bir mağazalarının bulunduğunu aktaran Özbek, geçen yıl ayrıca Londra’da ve Amerika Kuzey Virginia’da birer mağaza açtıklarını hatırlattı.

Saloni’nin yurtdışındaki büyümesinde mağazaların yanı sıra otel, rezidans ve villa gibi büyük ölçekli projeler de önemli yer tutuyor. Özbek, özellikle Körfez Bölgesi ile Avrupa kıtasında çeşitli projeler gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Mobilyada kullanıcı deneyimi belirleyici

Mobilya sektöründe rekabetin artık yalnızca üretim kapasitesiyle açıklanamayacağını vurgulayan Özbek, tasarım, marka değeri ve kullanıcı deneyiminin belirleyici hale geldiğini söyledi. Türk üreticilerinin dünya pazarlarında daha güçlü bir konuma ulaşabilmesi için ortak bir kalite ve marka algısı oluşturulması gerektiğini ifade eden Özbek, "Dünyada Türkiye'ye yönelik mobilya algısını ne kadar güçlendirebilirsek, tüm sektör bundan kazançlı çıkacaktır" değerlendirmesinde bulundu. Yaklaşık 800 kişilik istihdam, 80 bin metrekareye yaklaşan üretim altyapısı ve geniş showroom ağıyla faaliyetlerini sürdüren Saloni, önümüzdeki dönemde global iş birliklerini artırarak Türkiye'nin uluslararası ölçekte öne çıkan mobilya markalarından biri olmayı hedefliyor.