TAFEX, İnegöl mobilyasında ihracatın yeni taşıyıcısı olacak

ESRA ÖZARFAT / BURSA

Dünya ekonomisinde büyüme hızının yavaşlaması, artan jeopolitik gerilimler ve lojistik riskler ihracatçı sektörlerde yeni arayışları beraberinde getirirken, İnegöl mobilya sektörü bu sürece TAFEX odaklı yeni bir dış ticaret modeliyle hazırlanıyor. İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) ve MODEF Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Uğurdağ, özellikle fuar destekli ihracat yaklaşımının sektörün yeni dönemde rekabet avantajı sağlayacağını belirtti. Uğurdağ, TAFEX’in klasik fuarcılık anlayışının ötesine geçerek doğrudan ticari bağlantı kuran bir platform haline geldiğini vurgulayarak, projenin İnegöl mobilyasının küresel pazarlardaki görünürlüğünü artırdığını söyledi. Küresel krizlerin sektör üzerinde baskı oluşturduğunu ancak buna rağmen savunmada kalmayacaklarını ifade eden Uğurdağ, “TAFEX ile fuarlarımızı yalnızca ürün sergilenen alanlar olmaktan çıkarıyor, doğrudan ticaretin yönetildiği merkezlere dönüştürüyoruz. Hedef pazarlardaki büyük alıcıları İnegöl’e getirerek ihracatın merkezini burada kuruyoruz” dedi.

Amerika kıtasında yeni bağlantılar kuruldu

TAFEX’in özellikle yeni pazarlara açılmada önemli rol üstlendiğini belirten Uğurdağ, Amerika kıtasında kurulan yeni bağlantıların ihracata doğrudan katkı sunduğunu kaydetti. Meksika ve Panama’da geliştirilen ticari ilişkiler sayesinde İnegöl mobilyasına yönelik talebin arttığını belirten Uğurdağ, bu bölgelerin yalnızca yeni müşteri alanları değil, aynı zamanda küresel risklere karşı alternatif ticaret koridorları olarak öne çıktığını ifade etti. Sektörün uluslararası rekabet gücünü artırmak amacıyla yürütülen UR-GE projesinin de TAFEX ile entegre ilerlediğini belirten Uğurdağ, yaklaşık 50 mobilya firmasının bu süreçte aktif olarak yer aldığını söyledi. Eğitim, danışmanlık, dijital pazarlama ve dış pazarlara erişim başlıklarında firmaların desteklendiğini belirten Uğurdağ, 2026 yılında bu firmaların ihracat kapasitesine daha güçlü katkı vereceğini dile getirdi.

“İnegöl mobilyası uluslararası pazarda güçlü bir marka”

MODEF fuarlarının yeni dönemde TAFEX ve UR-GE destekli bir yapıya kavuşacağını ifade eden Uğurdağ, “2026’da daha dijital, daha alıcı odaklı ve uluslararası erişimi yüksek bir fuar yapısı oluşturacağız. Bu firmalar İnegöl mobilyasının küresel pazardaki öncü gücü olacak” diye konuştu. 2025 yılının yüksek finansman maliyetleri ve daralan talep nedeniyle zorlu geçtiğini ancak sektörün üretim gücü ve fuar organizasyonları sayesinde direncini koruduğunu belirten Uğurdağ, İnegöl mobilyasının artık uluslararası pazarda güçlü bir marka algısı oluşturduğunu söyledi. Uğurdağ, “Hedefimiz her kıtada İnegöl mobilyasının daha görünür hale gelmesi. TAFEX, bu hedefe ulaşmada ihracatın en güçlü araçlarından biri olacak. Küresel belirsizlikler ne kadar artarsa artsın, İnegöl üretmeye, yeni pazarlara açılmaya ve ihracatını büyütmeye devam edecek” ifadelerini kullandı.