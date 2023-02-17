Mobilyacılar konteyner kentler için mesaide

Leyla İLHAN

Konteyner ve çadırlar gibi geçici barınma ünitelerinin kurulmaya başlanmasıyla deprem bölgelerinde başta yatak olmak üzere mobilya ihtiyacı oluştu. Türkiye'de sadece yatakta yıllık 2 milyon adet üretim kapasitesi bulunuyor. Sektördeki bazı firmalar da üretim kapasitelerinin yüzde 30 ila 50’lik gibi önemli bir kısmını deprem bölgesine ayırmaya başladı. Bölgedeki bu ihtiyacın kısa zamanda karşılanması bekleniyor.

5 bin yatak gönderdi, sırada yenisi var

Sektörün büyük üreticilerinden Doğanlar Mobilya bölgeye ilk etapta 5 bin yatak, battaniye ve nevresimden oluşan set gönderdi. Yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Doğanlar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Davut Doğan, şu ana kadar 5 bin adet yatak, battaniye, nevresim, yastıktan oluşan bir seti bölgeye gönderdiklerini belirtti.

Yatak bölümlerinin deprem bölgesi için sürekli yatak ürettiğini de söyleyen Doğan, ayrıca 5 bin adetlik bir üretimi daha bölgeye ayırdıklarını kaydetti. Deprem bölgesi dışında depremzedelerin yerleştirildiği diğer şehirlerin valilerinden de yatak talebi aldıklarını ifade eden Doğan, “Bunun dışında Mersin’deki bayimize yatak gönderiyoruz. Böylece buradan da spesifik olarak gelen ihtiyacı karşılıyoruz” dedi.

Dernek olarak Halihazırda MÜSİAD’ın bölgeye göndereceği bin adet konteynerin iç mobilyalarını ürettiklerini kaydeden Mobilya Sanayi İş Adamları Derneği (MOBSAD) Başkanı Nuri Gürcan da”Mobilya Federasyonu üyesi olarak bu konteynerlerin gardıroplarını, yatak ve karyolalarını bazılarının da ranzalarını üretiyoruz. Bir hayır çalışması olarak bunu üstlendik” dedi.

Ayrıca belediyelerin de arayıp mobilya talebinde bulunduğunu söyleyen Gürcan, mobilyacılar olarak bu talebe cevap vermeye çalıştıklarını aktararak “Bu süreç uzun soluklu olacak. 1ila 2 yıllık bir dönemi kapsayacak gibi görünüyor. Çünkü geçici konutlardan sonra kalıcı konutlar da üretilmeye başlandığında da ihtiyaç oluşacak” diye konuştu. Gürcan, mobilyacıların oluşan yatak ve mobilya talebini karşılamak için kapasitelerinin yüzde 30 ila 50’sini deprem bölgesine ayırmaya başladıklarını da söyledi.

24 saat mesaili çalışma yapılıyor

Türkiye Mobilya Sanayicileri Derneği (MOSDER) Başkanı Mustafa Balcı da, MÜSİAD’ın bölgeye göndereceği bin konteyner için iki kapılı gardırop ve yatak hazırladıklarını, kanepe için de çalışmalarının sürdüğünü söyledi. Ürünleri Kahramanmaraş’ta kiralanacak bir depoya göndereceklerini kaydeden Balcı, “Konteynerler gelince içine yerleştirilecek” dedi. Ayrıca bağışçılardan bölgeye ilişkin talep geldiğini kaydeden Balcı, firmalarının talebi karşılamak için birkaç gündür 24 saat mesaili çalışmaya başladığını belirtti.

Sünger tipi yatak gönderecek

Armis Yatak’la mobilya pazarında yer alan ACME Holding Yönetim Kurulu Başkanı Tolga Batallı da çalışmalar hakkında bilgi verdi. Batallı, konteyner kurulumu tamamlandıktan sonra sünger tipi ve Birleşmiş Milletler’in aldığı yatak tipine uygun yataklardan günlük 800 ila 1000 adet arasını üretip bölgeye gönderebileceklerini söyledi.

Sektör, çadır üretimine de başladı

MOBSAD Başkanı Nuri Gürcan, mobilyacıların makinelerinin uygun olması nedeniyle bazı mobilyacıların oluşan yüksek barınma ihtiyacını karşılamak için çadır üretmeye başladığı bilgisini de paylaştı. MOBSAD olarak kendilerinin de konteyner kent kuracaklarını söyleyen Gürcan, “Ancak konteyner bulmakta zorlanıyoruz. Fakat genel olarak mobilyacılar çekyat, koltuk kanepe yardımında bulunuyorlar. Birde Kayseri ve İnegöl’deki üyelerimiz kendi bulundukları bölgede konteyner kent kuruyorlar” diye konuştu.