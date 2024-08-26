Mobilyada talep azaldı, üreticiler zorlanıyor!

Eray ŞEN/ADANA

İç piyasa ve ihracatta sorun yaşayan mobilya sektörü zor günler geçiriyor. Adana Marangoz ve Mobilyacılar Odası Başkanı Yalçın Avcı, dördüncü ayda başlayan talep azalmasının işleri durma noktasına getirdiğini, her yıl en yoğun dönemleri olan düğün sezonunda bile durgunluğun devam ettiğini belirtti.

EKONOMİ’ye yaptığı açıklamada, ülke ekonomisinin mobilya üretimine yansımalarını değerlendiren Yalçın Avcı, “Siparişlerin sayısı ve miktarı azaldı. Bu durum, dördüncü aydan sonra başladı ve halen sıkıntılı bir süreç geçiriyoruz” dedi. Normal zamanlarda yaz mevsimi ile birlikte sektörün hareketlendiğini anlatan Avcu, “Bu yıl düğün sezonu olmasına rağmen işler açılmadı. Sektörde üçüncü, dördüncü, beşinci ve hatta altıncı ay dahil, çok iyi iş olur, sonraki iki ay model üretimine ağırlık veririz, sekizinci aydan sonra iş tekrar açılır ama bu yıl bu normal akışın çok dışında bir süreç var. Sekizinci ayın sonuna geldik, hala iş yok. Bu sadece Adana’ya özgü değil, Türkiye genelinde mobilya sektöründe aynı sorun yaşanıyor” dedi.

Sorunun temelinde talep düşüklüğü olduğunu ifade eden Avcı, “İnsanların önceliği önce beslenme, sonra sağlık gibi temel ihtiyaçlar, sonra mobilya gibi ihtiyaçlar gelir. İnsanlar temel ihtiyaçlarını karşılamakta zorlandığı için sıra mobilyaya gelmiyor” diye konuştu. Satışlardaki durgunluğun aşılması için taksit seçeneklerin sınırlı olduğunu dile getiren Avcı, “Kredi kartlarına en fazla altı ay taksit yapıyorlar, daha az olanlar var. Ödemeler uzun, kredi kartının mesafesi kısa olunca ödeyemiyorlar” dedi.

“Mobilyada sık sık fiyat değiştirilmez”

Geçen yılın 12’nci ayında çıkardıkları fiyat listesini altıncı aya kadar uyguladıklarını belirten Avcı, şöyle konuştu:

“Mobilya büyük emtiadır, sık sık fiyat değişikliği yapılmaz. Altıncı ayda ürünlerimize en az yüzde 35-40 enflasyon zammı gelmesi lazımken, yapmıyoruz. Bir yılda üretim maliyetinde artış yüzde 65-70’i buldu ama bunu fiyatlara yansıtamıyoruz, çünkü talep yok. Çoğu zaman maliyetine, bazen de maliyetin altında satış yapıyoruz. En azından ‘işlerimiz açık kalsın, işçimizin geçimini sağlayalım, onları meslekten soğutmayalım’ diye düşünüyoruz.”

“İhracatta rekabet sorunu yaşıyoruz”

Avcı, ihracat boyutunda yaşananları ise şöyle anlattı: “İhracatta kurlar düşük kaldığı için sorun yaşıyoruz. Dolar artmıyor, içeride enflasyondan dolayı malzemelerin fiyatı artıyor, maliyet yükseliyor, ihracatta rekabet edemiyoruz. İhracat pazarlarımıza Çin, Mısır, Malezya, Polonya gibi ülkeler giriyor. Ürün gönderdiğimiz Ortadoğu‘da talep azaldı, geçen yıla göre yüzde 50 düşüş var.”

Mobilya İhtisas Sanayi Sitesi kuruluyor

Avcı, Adana’da 20-25 bin kişiye istihdam sağlayan bin 500 üreticinin olduğu sektörde umut verici gelişmeler de yaşandığını söyledi. Sarıçam Mobilyacılar İhtisas Sanayi Sitesi’nin yer tahsisinin yapıldığını açıklayan Avcı, şunları kaydetti:

“Sektörü büyütmek, daha büyük ve modern işletmelerde üretim yapmak istiyoruz. Şu anda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı sitenin işletmelere satışının hazırlığını yapıyor. Bu sitede 150 büyük üretici olacak. Büyümek isteyen üreticileri alacağız. Buna uygun 150 üyemiz var, 140 üyemiz de yedekte bekliyor. Orta ölçeğin üzerinde bir sanayi sitesi hedefliyoruz. İşyerleri toplam beş kategoride; her birinin oturumu bin 750, 3 bin 500, 5 bin, 6 bin ve 8 bin 500 metrekare olarak planlanıyor, bunların yüzde 30’u yol ve diğer ortak alanlara gidecek. Ticaret ve Sanayi Bakanlığı’ndan kredi düşünüyoruz. Yüzde 70 kredi, yüzde 30 işletmeci ödeyecek. Beş yılda bitirmek istiyoruz. Yaklaşık 10 bin kişiye daha istihdam sağlayacağız. Yurt dışından gelen alım heyetlerine gönül rahatlığıyla ürünlerimizi ve tesislerimizi gösterebileceğiz. Üretimcilerimiz de daha iyi şartlarda, daha fazla üretim yapacak. Sitede sektöre yeni eleman kazandırmak için bir meslek okulu da olacak.”