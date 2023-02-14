Musa Evin: Türk derisine talep tanıtımla artar

Dünyayı etkisi altına alan pandemi, doğal ve sağlıklı ürünlere olan ilgiyi artırdı. Bu ilgi deri konfeksiyon ürünlerine de yansımış durumda. İhracatta Türk deri sektörünün lokomotifinin Rusya ve eski Doğu Bloku ülkeleri olduğunu belirten Luigi Deri’nin Yönetim Kurulu Başkanı Musa Evin, Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan savaşın firmaları olumsuz etkilediğini, sektörün bu kaybı telafi etmek için Avrupa ve Amerika pazarına yöneldiğini söyledi.

Firma olarak kendilerinin de bu pazarlara ihracatı artırmak için çalıştıklarını ifade eden Evin, bu dönemde tanıtıma daha fazla ihtiyaç olduğunu vurguladı. Türk firmalarına dünyanın hemen her yerinden talep geldiğine işaret eden Evin, bu ilgiyi daha fazla artırmak için ünlü tasarımcıların devreye sokulması gerektiğini önerdi. Evin, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Pandemiden dolayı Uzakdoğu’dan Türkiye’ye kayan siparişler tekrar Uzakdoğu’ya yöneliyor. Bu dönemde tanıtıma daha fazla ihtiyacımız var. Türkiye İhracatçılar Meclisi, İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği, İstanbul Ticaret Odası ve sektörel dernekler gibi kuruluşlar sponsor olsun. Modaya yön veren ünlü tasarımcıları Türkiye’ye getirelim. Onlara bedelsiz olarak kendi koleksiyonlarını hazırlamalarına imkân sağlayalım. Böylece bu tasarımcılar bizim deri tanıtım elçilerimiz olacaklar. Türk derisinin dünyaya daha fazla tanınmasını sağlayacaklar. Aynı çalışmayı dünyaca ünlü bloger ve infulencer’larla da yapalım. Türkiye’ye getirip onlara deri ürünleri giydirelim ve paylaşım yapmalarını sağlayalım. 2023 tüm dünya ekonomilerinin zorlanacağı bir yıl olacak. Sektör olarak yeni pazarlara yönelmemiz gerekiyor. Bu yüzden tanıtım çok önemli. Bunu yaparsak ihracata ve istihdama büyük bir katkı sağlayacağımıza inanıyorum.”