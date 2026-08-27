Mustafa Tecdelioğlu İSO Meclis Başkanlığına aday oluyor

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İstanbul Sanayi Odası’nda yaklaşan seçimler öncesinde kulisler hareketlenmeye başladı. Yönetim Kurulu Başkanlığı için sahaya inen Adnan Dalgakıran’ın ekibinde Meclis Başkanlığı için Mustafa Tecdelioğlu’nun adı öne çıktı.

Sanayi dünyasının ve bağlantı elemanları sektörünün duayen isimlerinden Mustafa Tecdelioğlu’nun, Adnan Dalgakıran’ın yeni dönem için oluşturacağı listeden İSO Meclis Başkanlığına aday olacağı öğrenildi.

Halen İSO 43. Grup (Bağlantı Elemanları, Tel ve Tel Ürünleri Sanayii) Meclis Üyesi olan Mustafa Tecdelioğlu, Malatya Eğitim Vakfı Başkanı olarak da görevini sürdürüyor. Çetin Cıvata’nın Yönetim Kurulu Başkanı olan Mustafa Tecdelioğlu, İSO'da uzun süredir meclis üyeliği yapıyor.

Yeni dönem vizyonlarını açıklamaları bekleniyor

Adnan Dalgakıran ve Mustafa Tecdelioğlu’nun önümüzdeki günlerde düzenleyecekleri bir basın toplantısıyla yeni döneme ilişkin projelerini ve yönetim vizyonlarını daha detaylı biçimde paylaşmaları bekleniyor.