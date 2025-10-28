Müteahhitler: Belediyeler ve beton kartelleri konut fiyatlarını yükseltiyor

Müteahhitler, konut projelerinin belediyelerden 1 yılı aşkın sürede onay almasının fiyat artışına yol açtığını belirtti.

Doğu Akdeniz İnşaat Müteahhit Birlikleri Federasyonu (DAİMFED) Başkanı Mustafa Karslıoğlu, “Türkiye’deki beton tedarikçileri zaten maliyetleri yükseltiyor. Bunun üzerine hangi parti yönetirse yönetsin, belediyelerde projelerin sonuçlanma süresi 1 yılı aşıyor. Bu durum inşaat maliyetlerini daha da artırıyor” diye konuştu.

Türkiye'de konut fiyatları artmaya devam ederken müteahhitler, konut fiyatlarının eskiye dönmesinin hayal olduğunu ancak arsa üretiminin artması ve konut projelerinin onay süresinin hızlanmasıyla fiyatların sabit kalabileceğini belirtiyor.

"Faiz oranlarının yükselmesiyle sektörde yatırımcı eksikliği başladı"

Doğu Akdeniz İnşaat Müteahhit Birlikleri Federasyonu (DAİMFED) Genel Başkanı Mustafa Karslıoğlu, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Karslıoğlu, pandemiyle birlikte fiyatların artışa başladığını, artık gerilemeyeceğini ifade ederek, "Pandemiyle birlikte konut fiyatları da bütün sektörlerde olduğu gibi arttı. Beton maliyetlerinin artması, beton kartelinin oluşmasından dolayı bu süreç daha da ileriye gitti. Faiz oranlarının yükselmesiyle sektörde yatırımcı eksikliği başladı. Belediyelerdeki projelerin geç çıkmasıyla da maliyetler yine arttı. Ara eleman ve istihdam konusunda yetişmiş ustaların olmamasından, işçilik fiyatlarının artmasından dolayı konut fiyatları aldı başını gitti. Bu saatten sonra konut fiyatlarının geriye dönmesini beklemek hayal olur" ifadelerini kullandı.

"Hangi parti olursa olsun belediyelerdeki projelerin sonuç süresi 1 yılı aştı"

Belediyelerde geçmeyen projelerin fiyatları arttırdığına da vurgu yapan Karslıoğlu, "Hangi parti olursa olsun belediyelerdeki projelerin sonuç süresi 1 yılı aştı. Bizler, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlanalım. Bizim ruhsatımızı onlar versin. Önümüzdeki günlerde böyle bir konuyu başarabilirsek, belediyelerden çıkmayan projeler ile uğraşmayacağız. Belediyelerde yeterli düzeyde personel yok deniliyor. Personel olan belediyelerde de teknik personele imza attıramıyorsunuz. 1 inşaat 2 yıl sürecekse projenin onayı 1 yılı aşıyor. Belediye başkanları liyakatli değil yada kendi görev süresi boyunca nereden kaçarsam diye çabalıyor. Böyle olmaz, personel alsın veya bu projeleri çıkartamıyorsa belediye başkanı, ‘Ben bu belediyeciliği yapamıyorum' diyerek istifa etsin" ifadelerini kullandı.

"Beton fiyatlarını istediği gibi oynatabiliyor"

Türkiye'deki 5 beton firmasının kartelleştiğine vurgu yapan Karslıoğlu, "Türkiye'de 5 beton firması var. Bunlar artık uluslararası camiaya gelmiş durumda. 5'i bir araya gelip beton fiyatlarını istediği gibi oynatabiliyor. Bunları Rekabet Kurumu'na şikayet etmemize rağmen bir dönüş alamadık. Bir zam daha öngörülüyor. Bu da sektörü daha da derinden etkileyecek bir konu" dedi.