Müteahhitlik sektörü, yurt dışında 7,5 milyar dolarlık iş üstlendi

Ticaret Bakanlığı verilerinden derlenen bilgiye göre, müteahhitlik sektörü 1972'den haziran ayı sonuna kadar, 133 ülkede 480 milyar 545 milyon 315 bin dolar değerinde 11 bin 758 proje üstlendi.

Sektör, 2020'de hedef ülkelerde yaşanan ciddi siyasi istikrarsızlıklar, konjonktürel sorunlar ve COVID-19 salgınının etkilerine rağmen 16,2 milyar dolar değerinde 371 iş almıştı.

2021'de ise salgının dünya ekonomisinde yarattığı olumsuz etkinin azalmasına paralel olarak Türk firmalarının yurt dışında üstlendiği projelerin toplam bedeli 30,7 milyar dolara çıktı. Bu dönemde üstlenilen proje sayısı 443 olarak kayıtlara geçti.

Yurt dışı müteahhitlik sektörü, geçen yılı da küresel ekonomik sorunlar ve Rusya-Ukrayna Savaşı'nın gölgesinde geçirdi. Bu dönemde sektörün üstlendiği proje sayısı 492, toplam proje bedeli 19,1 milyar dolar oldu. Geçen yıl üstlenilen projelerin ortalama bedeli 38,8 milyon dolar olarak hesaplandı.

Sektör, bu yılın ocak-haziran döneminde ise 110 proje üstlendi. Bu dönemde üstlenilen projelerin bedeli 7 milyar 498 milyon 146 bin dolar olarak kayıtlara geçti. Yılın ilk 6 ayında üstlenilen projelerin ortalama bedeli ise 68,1 milyon dolar olarak hesaplandı.

Orta Doğu ülkeleri dikkati çekiyor

Müteahhitlik firmalarınca 1972 yılından bugüne kadar yurt dışında üstlenilen projelerin ülkelere göre dağılımında Rusya yüzde 20,4'lük payla ilk sırada yer aldı. Söz konusu ülkede bugüne kadar 97,9 milyar dolarlık proje hayata geçirildi.

Rusya'yı yüzde 10,6'lık payla Türkmenistan takip etti. Bu ülkede üstlenilen projelerin tutarı 50,8 milyar dolar oldu. Irak yüzde 6,9'luk pay ve üstlenilen 33,1 milyar dolarlık projeyle üçüncü sırada yer aldı. Bu ülkeleri, 30,2 milyar dolarlık projeyle Libya ve 27,9 milyar dolarlık projeyle Kazakistan izledi.

Orta Doğu ülkeleri de müteahhitlik sektörü için önem taşıyor. Sektörün daha fazla pay almak için odaklandığı Suudi Arabistan pazarı da yüzde 5,2'lik pay ve 25,1 milyar dolarlık proje bedeliyle öne çıktı. Katar'da bu dönemde 19,9 milyar dolarlık, Birleşik Arap Emirlikleri'nde ise 12,5 milyar dolarlık proje üstlenildi.

Bugüne kadar en çok proje üstlenilen alanlara bakıldığında konut projelerinin yüzde 13,9'luk payla ilk sırada yer aldığı görüldü. Söz konusu projelerin bedeli 66,6 milyar dolar oldu. Konut projelerini yüzde 13,6'lık pay ve 65,3 milyar dolarlık proje bedeliyle kara yolları, tünel ve köprüler takip etti. Enerji, yüzde 8,5'lik payla üçüncü sırada yer aldı. Bu sektörün bugüne kadar üstlendiği proje tutarı 40,9 milyar doları aştı.

Türk müteahhitler, bugüne kadar yurt dışında 34,7 milyar dolarlık ticaret merkezi ve 30,7 milyar dolarlık havalimanı projesi gerçekleştirdi.