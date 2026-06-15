OMÜD Başkanı Arslan: Oluklu mukavvanın ambalajdaki payı artacak

İSTANBUL / EKONOMİ

Küresel ölçekte yaşanan jeopolitik gerilimler, yüksek enflasyon, finansmana erişimdeki zorluklar ve ticaretteki yavaşlamanın tüm sektörleri etkilediğini belirten OMÜD Başkanı Abdullah Arslan, oluklu mukavva sektörünün bu süreçte dayanıklılığını koruduğunu vurguladı.

Arslan, “Böylesi zorlu dönemlerde ekonomideki en küçük iyileşme bile talebe olumlu yansıyor. Kapasitemiz, altyapımız ve ürün çeşitliliğimiz güçlü. Talebin canlanmasını bekliyoruz. Sürdürülebilirliğin yükselişte olduğu bu dönemde oluklu mukavva daha fazla ön plana çıkıyor ve ambalaj içindeki pazar payımızı artırabileceğimizi düşünüyoruz” dedi.

Jeopolitik risklerin azalmasıyla birlikte küresel ticarette toparlanma, enflasyon ve faizlerde kademeli düşüş beklentisine işaret eden Arslan, bu gelişmelerin sektöre de olumlu yansıyacağını belirtti. Arslan, “O zamana kadar birlikte üretme kültürümüzü korumak, büyük-küçük, yerli-yabancı demeden omuz omuza mücadele etmeye devam etmek gerekiyor. Biz bir bütün olduğumuzda aşamayacağımız zorluk yok” ifadelerini kullandı.