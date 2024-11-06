Onaylanan sanayi kapasite raporu arttı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından Ekim 2024’te onaylanan kapasite raporu sayısı Ekim 2023’e göre yüzde 24,39 (1.194 adet) artarak 6.090 adet oldu.

Aktif Kapasite Raporlarına göre toplam çalışan sayısı ise Ekim 2023’te 3.995.259 iken yüzde 0,74 (29.668) artarak, Ekim 2024’te 4.024.927 oldu.

Kapasite raporu nedir?

Kapasite raporu; üretim yapan tüm kamu ve özel sektör kuruluşlarının üretim gücünü gösteren ve onay tarihinden itibaren 2 yıl geçerli olan bir belgedir.

Kapasite raporları düzenlenebilmesi için öncelikle kapasite raporu düzenlenecek firmaların ticaret siciline tescili ve işyerinin bulunduğu yerdeki odaya üye olması gerekir.

Kapasite raporları; firmaların iletişim bilgilerinin yanı sıra, yıllık üretim kapasitelerini, makine parkını, kullandıkları hammaddeleri, kapasite hesaplamaları ile sermaye ve istihdam bilgilerini içerir.

Kapasite raporları ülkenin sınai üretim gücünü tespit etmek, ekonomik ve stratejik plan ve programlara ışık tutmak amacıyla düzenlenirler.