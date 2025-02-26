Orta Asya’da konaklama alanında bir ilke imza atılıyor

Kırgızistan konaklama sektörüne yön verecek yeni bir yatırım olan Wyndham Bishkek Residence ve N Group ile Wyndham iş birliği düzenlenen basın toplantısıyla tanıtıldı. Toplantıya N Group Genel Müdürü Ruslan Isakov, Wyndham CIS Direktörü Sergey Egorov ve Marq Group Başkanı Emrah Dalkaya katılarak, projenin Kırgızistan konaklama sektörüne ve yatırımcılarına sunacağı avantajları değerlendirdi.

Türk imzası taşıyan yeni nesil yatırım modeli: Wyndham Bishkek Residence

Projenin satış ve pazarlama süreçlerini yönetecek olan Türk şirket Marq Group Başkanı Emrah Dalkaya, Wyndham Residence Bishkek’in yatırımcılara sunduğu avantajlara dikkat çekerek, böyle bir projeye öncülük yapmaktan mutluluk duyduklarını ifade etti. 9 katlı ve 120 oda olarak inşa edilecek projenin 2027 sonunda tamamlanmasının planladığını aktaran Dalkaya, projede suit oda seçeneklerinin olacağını ve otel hizmetleriyle ev konforunu sağlayan service apartments anlayışıyla işletileceğini kaydetti.

Emrah Dalkaya, “Bugün burada sadece bir otel yatırımından değil, yepyeni bir konaklama modelinden bahsediyoruz” dedi. Service Apartments, modelinin dünya genelinde en hızla büyüyen bir trend olduğuna vurgu yapan Dalkaya, bu modelin Wyndham’ın global gücüyle birleşerek yatırımcılara yüksek getiri sağlayan benzersiz bir fırsat sunduğunu belirtti. Orta Asya’nın ilk Service Apartments projesi olma özelliğini taşıdığının altını çizen Dalkaya, avantajlı fiyatlama modelinin projeyi cazip kıldığını belirtti. Ayrıca, Wyndham Bishkek Residence yatırımcılarının Wyndham Owner Card sahibi olacağını duyuran Dalkaya, bu kart ile yatırımcıların dünya genelinde 9.000’den fazla otelde özel indirimlerden ve VIP hizmetlerden yararlanabileceğini ifade etti.

Yükselen pazar, güçlü yatırım fırsatı

Toplantının açılış konuşmasını yapan N Group Genel Müdürü Ruslan Isakov, Kırgızistan’ın büyüyen ekonomisine ve artan konaklama ihtiyacına dikkat çekti.

“Son yıllarda Kırgızistan, uluslararası yatırımcılar için cazip bir merkez haline geldi. İş dünyasının gelişimi ve artan turist sayısı, kaliteli konaklama ihtiyacını her geçen gün artırıyor. Wyndham Bishkek Residence, bu ihtiyaca yenilikçi ve sürdürülebilir bir çözüm sunacak” diyen Isakov, projenin yalnızca bir konaklama tesisi değil, aynı zamanda güçlü bir yatırım fırsatı sunduğunu vurguladı.

Ayrıca, N Group ve Wyndham ortaklığında Issık Göl’de ikinci bir büyük projeyi birlikte geliştireceklerini açıklayan Isakov, bu yeni yatırımın Kırgızistan turizminde bir dönüm noktası olacağını ve sektörde pek çok ilki barındıracak yenilikçi bir konsepte sahip olacağını ifade etti.

Ruslan Isakov, “N Group’un büyüme stratejileri ve yatırımcı dostu iş modelleriyle geliştirdiği bu projeler, bölgesel ekonomiye önemli katkılar sağlayacak” dedi.

Wyndham’ın küresel gücü Kırgızistan’da

Wyndham Hotels & Resorts’un CIS Bölge Direktörü Sergey Egorov, Wyndham Bishkek Residence’in, küresel markanın Kırgızistan’daki ilk Service Apartments projesi olduğunu belirtti.

“Wyndham olarak, dünya çapında 95’ten fazla ülkede 9.000’den fazla otelimizle konaklama sektörüne yön veriyoruz. Şimdi ise Kırgızistan’a, otel hizmetleri ile ev konforunu bir araya getiren bu yenilikçi konsepti getiriyoruz” diyen Egorov, uluslararası standartlara sahip bir işletme modelinin Bişkek’te hayata geçirileceğini ifade etti.

Egorov, “Wyndham’ın denetiminde uluslararası standartlarda işletilecek olan Wyndham Residence Bishkek, yüksek hizmet kalitesi ve profesyonel işletme yönetimiyle yatırımcılarına güvenli ve sürdürülebilir bir model sunacak. Ayrıca projenin tüm satış ve pazarlama süreçlerini hem Wyndham hem de N Group adına Marq Group üstlenecek” diyerek sözlerini bitirdi.

Issık Göl’de turizmi dönüştürecek yeni proje

Wyndham Hotels & Resorts ve N Group iş birliği, Kırgızistan’ın turizm sektöründe çığır açan projelere imza atmaya devam edecek. Bişkek’te hayata geçirilecek Service Apartments modelinden sonra, Issık Göl’de Kırgızistan’ın en prestijli turizm yatırımını başlatmaya hazırlanıyor.

Issık Göl projesi, yalnızca bir otel yatırımı değil doğa ile iç içe, sürdürülebilir turizm konsepti sunması planlanan Issık Göl projesinde pek çok ilki barındıran bir model olacak. Bölgenin ekolojik dokusuna uyumlu sürdürülebilir mimari çözümler, Yüksek standartlarda bir tatil ve yatırım fırsatı, Wyndham’ın küresel yönetim gücü ile prestijli bir marka deneyimi sunması hedeflenen projeyle ilgili detayların yakında açıklanacağı ifade edildi.