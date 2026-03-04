Orta Doğu’daki çatışma küresel havayolu ve turizm sektöründe belirsizlik yaratıyor

Havayolu şirketleri, artan güvenlik riskleri ve yakıt maliyetleriyle mücadele ederken, hükümetler vatandaşlarını tahliye etmek için özel seferler düzenlemek zorunda kaldı. Havalimanlarında oluşan uzun kuyruklar, iptal edilen biletler ve belirsizlik içinde bekleyen yolcular, sektörün kriz yönetiminde karşılaştığı zorlukları gözler önüne seriyor.

Turizmde zincirleme etki

Turizm endüstrisi de bu gelişmelerden doğrudan etkileniyor. Körfez ülkeleri üzerinden yapılan aktarmaların durması, tatil planlarını altüst etti. Otellerde rezervasyon iptalleri artarken, seyahat acenteleri müşterilerine alternatif rotalar sunmakta zorlanıyor. Bölgesel turizm gelirlerinde keskin bir düşüş bekleniyor; özellikle lüks turizm ve iş seyahatleri segmentinde kayıplar daha belirgin hale geliyor.

Kargo taşımacılığında yaşanan kesintiler, küresel ticaret zincirini de zorluyor. E‑ticaret şirketleri ve lojistik firmaları, teslimat sürelerini yeniden planlamak zorunda kalırken, tedarik zincirindeki gecikmeler üretim süreçlerini doğrudan etkiliyor. Özellikle hızlı teslimat üzerine kurulu iş modelleri, bu aksaklıklar nedeniyle ciddi maliyet baskısı altında.

Finansal açıdan bakıldığında, sigorta primlerindeki artış ve risk hesaplamalarının yeniden yapılması, havayolu şirketlerinin bütçelerini zorluyor. Yakıt fiyatlarındaki dalgalanma, iptal edilen seferlerin getirdiği mali yük ve güvenlik endişeleri, sektörün toparlanma sürecini doğrudan çatışmanın gidişatına bağlı hale getiriyor. Yatırımcılar, yeni projeleri askıya alırken, turizm yatırımlarında da temkinli bir yaklaşım öne çıkıyor.

Pandemi sonrası en büyük kesinti

Havacılık sektöründe yaşanan bu kesinti, COVID‑19 pandemisinden bu yana görülen en büyük aksaklık olarak değerlendiriliyor. Küresel seyahat piyasasında oluşan belirsizlik, şirketlerin gelecek planlarını yeniden gözden geçirmesine yol açıyor. Çatışmanın süresi ve kapsamı, sektörün toparlanma hızını belirleyecek en kritik faktör olarak öne çıkıyor.