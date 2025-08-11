Otelcilik sektöründe kadın istihdamını artırmak için Protel TechWomen Akademisi hayata geçiyor

Kadınların turizm sektöründe daha fazla yer alması ve dijital becerilerini geliştirerek otelcilikte sürdürülebilir kariyer fırsatlarına erişmesi amacıyla hayata geçirilen Protel TechWomen Akademisi, 16 Eylül–31 Ekim tarihleri arasında tamamen ücretsiz olarak düzenlenecek. Hibrit yapıda kurgulanan program, çevrim içi eğitimlerle başlayacak ve İstanbul'da düzenlenecek yüz yüze panel ve sertifika töreniyle tamamlanacak.



Sadece kadın adaylara açık olan programa, turizm ve otelcilik bölümlerinde eğitim gören öğrenciler, mezunlar, sektöre ara vermiş ya da yeniden başlamak isteyen kadınlar ile otelcilik ve teknoloji alanına ilgi duyanlar başvurabilecek. Eğitim içeriği, turizm sektörüne özel dijital becerilerden veri odaklı otel yönetimine, rezervasyon ve misafir deneyimi yönetiminden iletişim stratejilerine kadar geniş bir yelpazeyi kapsayacak.

Yüz yüze ve çevrim içi eğitim fırsatı

Eğitim programı, ilk beş hafta boyunca salı ve çarşamba günleri 19.00–21.00 saatleri arasında çevrim içi senkron derslerle sürecek. 16–17 Eylül tarihlerinde dijitalleşme ve güncel yetkinliklerle ilgili temel bilgilerle başlayacak. 23–24 Eylül'de otel teknolojilerine genel bir bakış ve veri temelli otel yönetimi işlenecek. 30 Eylül–1 Ekim'de güncel ve yeni teknolojilerin otelcilikteki etkileri ele alınacak. 7–8 Ekim haftasında otel çalışan deneyimi, 14–15 Ekim'de ise misafir deneyimi yönetimi üzerine uygulamalı eğitimler sunulacak. Tüm çevrim içi eğitimlerin ardından, 31 Ekim'de İstanbul'da düzenlenecek yüz yüze panel ve sertifika töreniyle tamamlanacak. Katılımcılar, Protel'in sektöre sunduğu otel yönetim sistemlerini uygulamalı olarak öğrenerek dijital becerileriyle sektörde fark yaratma fırsatı yakalayacak.

Kadınlar sektörün dönüşümüne yön verecek

Katılımcılar, dijital otel yönetimi konusunda hem teorik hem uygulamalı bilgiler edinirken, OPERA Cloud gibi sektörde yaygın kullanılan çözümler üzerinde pratik yapma imkanı bulacaklar. Program, kadınların sektörel kariyer fırsatlarına erişimini desteklerken, toplumsal cinsiyet perspektifinden bakış açılarını geliştirmeyi ve sektör profesyonelleriyle güçlü bir ağ kurmalarını sağlamayı hedefliyor. Eğitim sonunda katılımcılara başarı veya katılım sertifikası verilecek.

Kadınların dijital turizm yolculuğuna destek

Projeye ilişkin değerlendirmelerde bulunan Protel CFO'su İlkiz Özcan, “Kadınların dijitalleşen turizm sektöründe daha görünür ve güçlü olmasını desteklemek bizim için yalnızca bir sorumluluk değil, aynı zamanda bir öncelik. Protel TechWomen Akademisi ile kadınlara sadece bir eğitim değil; sürdürülebilir, nitelikli ve dönüşüm odaklı bir kariyer fırsatı sunmayı amaçlıyoruz. Turizm teknolojilerinin hızla evrildiği bir dönemde, kadınların bu dönüşümde aktif rol üstlenmesi büyük bir değer yaratıyor. Katılımcıların yalnızca teknik beceriler değil, aynı zamanda sektörel farkındalık ve özgüven kazanarak mezun olmalarını hedefliyoruz. Protel olarak teknolojiyle toplumsal faydayı buluşturan bu tarz projelere öncülük etmekten ve kadınların dijital turizm yolculuğuna katkı sağlamaktan büyük gurur duyuyoruz” dedi.



Teknolojide Kadın Derneği Kurucu Yönetim Kurulu Başkanı Zehra Öney, “Kadınların yer aldığı her alan daha güçlü, yenilikçi ve sürdürülebilir hale geliyor. Otelcilik ve konuk ağırlama sektörü de bu dönüşümden payını almalı. Protel Holding ve Özyeğin Üniversitesi öncülüğünde hayata geçirdiğimiz Protel TechWomen Akademisi ile kadınların otel yönetim sistemleri konusundaki dijital yetkinliklerini artırmayı ve onları sektörde güçlü birer profesyonel olarak konumlandırmayı hedefliyoruz. Bu program yalnızca bireysel gelişim değil, aynı zamanda sektörel istihdam için de somut bir adımdır. Sektörün ihtiyaç duyduğu dijital becerilerle donatılmış kadınların, teknolojiyi kullanarak konuk deneyimini ve operasyonel verimliliği nasıl dönüştürebileceğini hep birlikte göreceğiz. Eğitimlerimizle bu etkiyi sürdürülebilir kılmayı ve kadın istihdamını güçlendirerek turizm sektörünün geleceğine yön vermeyi amaçlıyoruz” ifadelerini kullandı.



Özyeğin Üniversitesi Otel Yöneticiliği Bölümü Öğretim Üyesi Dr. H. Kader Şanlıöz Özgen ise şunları söyledi:

“Özyeğin Üniversitesi girişimci bir araştırma üniversitesi olarak toplumsal etkisi yüksek projelere destek vermeyi ve bu konudaki çabalara ortak olmayı stratejik bir hedef olarak belirlemiştir. Bu bağlamda Türkiye'de alanındaki tek program olan uluslararası ACPHA akreditasyonuna sahip Otel Yöneticiliği Bölümü de sektör ve toplumdaki güncel eğilimleri, başta yapay zeka olmak üzere yenilikçi ve teknolojik yaklaşımları programın odağına yerleştiren bir anlayışa sahiptir. Bu proje kapsamında sektöre nitelikli genç profesyoneller yetiştirmeye yönelik birikimlerimizi bu kez sektöre dijital becerilerini geliştirerek adım atacak kadınlara destek olmak üzere seferber etmekten onur ve mutluluk duyuyoruz.”