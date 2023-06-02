Otomotiv satışlarında mayıs rekoru

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD), 2023 yılı Mayıs ayı otomotiv satışı verilerini açıkladı. Verilere göre, 2023 yılı Mayıs ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2022 yılı Mayıs ayına kıyasla yüzde 70,9 artarak 111 bin 356 adet oldu.

Mayıs ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 68,5 artarak 87 bin 218 adet olurken, hafif ticari araç pazarı yüzde 79,9 artarak 24 bin 138 adet oldu.

10 aylık mayıs ayı ortalama satışlara göre, otomobil ve hafif ticari araç pazarı yüzde 69,1, otomobil pazarı yüzde 69,2, hafif ticari araç pazarı ise yüzde 69,1 artış kaydetti.

İlk beş ayda satışlar yüzde 60,5 arttı

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2023 yılı Ocak-Mayıs döneminde bir

önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 60,5 oranında artarak 445 bin 6 adet olarak gerçekleşti.

Söz konusu dönemde otomobil satışları, geçen yıla göre yüzde 58,8 oranında artarak 340 bin 37 adet, hafif ticari araç pazarı yüzde 66,3 artarak 104 bin 969 adet oldu.