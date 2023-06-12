17.8 milyon lira 'aksesuar' cezası

ANKARA (EKONOMİ)

Otomotiv piyasasında stokçuluğun önlenmesi amacıyla sıfır araç için 6 ay ve 6 bin kilometre şartları getiren Ticaret Bakanlığı, bu kuralı delmeye çalışanlara bugüne kadar 35 milyon 110 bin lira para cezası uyguladı.



Kamuoyunda, bayilerin sıfır araç satmak için liste dışı olarak elden para talep etmesi ve aksesuar satışına zorlamaları şikayetlerini de değerlendiren Bakanlık, bu alanda da ilk cezasını Adana’da bir firmaya kesti.



Ticaret Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada iki ayrı müşteriyi aksesuar almaya zorlayan bayiye 17 milyon 834 bin lira idari para cezası uyguladı.



Bakanlıktan yapılan açıklamada düzenlemelere uygun hareket etmeyen otomobil yetkili bayilerinin tespit edildiği belirtilerek, bu bayiler hakkında ağır idari para cezaları ve gerekli müeyyideler uygulanacağı kaydedildi.