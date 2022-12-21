2023 Motorlu Taşıtlar Vergisi belirlendi
2023 yılı Motorlu Taşıtlar Vergisinde yeniden değerleme oranı yüzde 61,5 olarak belirlendi. Karar Resmi Gazete'de yayımlandı.
Motorlu Taşıtlar Vergisinde (MTV) yeniden değerleme oranı yüzde 61,5 olarak gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan indirim yetkisini kullandı.
2022 yılı için tespit edilen değerleme oranı 2023 yılı için yüzde 61,5 olarak yeniden belirlendi. Karar Resmi Gazete'de yayımlandı ve 1 Ocak 2023’de yürürlüğe girecek.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, indirim yetkisini kullanmasaydı, bu oran yüzde 123 olarak gerçekleşecekti.
2023 MTV oranları şöyle:
1.300 silindir hacminin altında 1-3 yaş aralığındaki otomobiller 2 bin 120 lira,
1301 – 1600 silindir hacmi 1-3 yaş aralığındaki otomobiller 4 bin 64 lira,
1601 – 1800 silindir hacmi olan 1-3 yaş aralığındaki otomobiller 7 bin 178 lira,
1801 – 2000 motor silindir hacmi olan 1-3 yaş aralığındaki araçların vergisi 11 bin 309 lira olacak.