2025’te otomotivden rekor gelir elde edildi: ÖTV hedefinin yüzde 98,5’i tuttu

Otomotiv gazetecisi Emre Özpeynirci, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 2025 yılında Hazine’nin ÖTV gelirlerinin rekor seviyeye ulaştığını belirtti.

Özpeynirci, Hazine’nin 2025 yılı için belirlediği ÖTV gelir hedefinin yüzde 98,5’ine ulaşıldığını aktarırken, hedefin tam olarak yakalanamamasında yaklaşık 190 bin adet elektrikli otomobil satışının etkili olduğunu ifade etti. Elektrikli araçların, içten yanmalı modellere kıyasla daha düşük ÖTV oranlarıyla satılmasının bu tabloda belirleyici rol oynadığını vurguladı.

Özpeynirci, konuya ilişkin paylaşımında şunları aktardı:

“Tekerlekli vergi dairesi;

2025'te otomotivden 788 milyar TL ÖTV toplandı. Otomotiv pazarı %10 büyüdü, ÖTV geliri %46 arttı.

2025 yılında ağır ticari araçlar dahil toplam otomotiv pazarı %10 büyüyerek 1 milyon 414 bin 700 adede ulaştı. Ancak asıl dikkat çekici artış devletin vergi gelirinde yaşandı. Otomotivden tahsil edilen ÖTV geliri %46,56 artışla 787 milyar 872 milyon TL’ye çıktı.

Özellikle aralık ayı, rekor satışla birlikte rekor tahsilat getirdi. Sadece bir ayda 132,4 milyar TL’yi aşan ÖTV toplandı.

Bu performansla Hazine, 2025 ÖTV hedefinin %98,5’ini yakaladı. Yıl sonu sapması ise yalnızca 11,6 milyar TL oldu.

Not: Hedefin tam olarak tutmamasında ise 2025’te satılan yaklaşık 190 bin elektrikli otomobilin, içten yanmalı modellere kıyasla daha düşük ÖTV ile satılmasının önemli etkisi oldu.”