5. Otomotiv Yaz Kampı, endüstri ile gençleri buluşturdu

EKONOMİ (BURSA) - Türkiye otomotiv sanayiinin gençlerle bir araya geldiği Otomotiv Yaz Kampı, bu yıl da yoğun katılımla gerçekleştirildi. Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) tarafından, Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği’nin (OİB) destekleriyle bu yıl 5’incisi gerçekleştirilen kamp online olarak düzenlendi. Lise ve üniversite öğrencilerine otomotiv sanayisini yakından tanıma fırsatı sunan kamp, bu yıl da 60 binin üzerinde kayıt alarak geniş bir öğrenci kitlesine ulaştı. Kamp kapsamında verilen eğitimlerin sonunda yaklaşık 51 bin öğrenci katılım sertifikası alırken, 19 bin öğrenci de başarı sertifikası almaya hak kazandı. Katılımcılar dört gün boyunca C-Level sohbetler, teknik sunumlar, gelişim rotaları ve interaktif oturumlarla sanayi profesyonelleri ile bir araya gelirken, otomotiv dünyasına dair güncel bilgileri öğrenme ve deneyimleme fırsatı buldu. Toplamda 900 dakika eğitim gerçekleştirilen kamp boyunca oturumlar 24 binin üzerinde günlük tekil izlenme ile takip edildi ve toplamda 478 binin üzerinde izlenme rakamına ulaşıldı.

“5 yılda 200 bini aşkın gence ulaştık”

Kampın açılışında konuşan OSD Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Eroldu, “Son dönemde otomotiv sanayii olarak, küresel ölçekte belirsizliklerin derinleştiği, ticaret politikalarının yeniden tanımlandığı ve rekabetin her zamankinden daha yoğun yaşandığı bir dönemden geçiyoruz. Ticaret ortamında yaşanan değişimin yanı sıra ürün yapılarımız ve operasyonel süreçlerimiz yeniden şekilleniyor. Böylesi bir ortamda, otomotiv sanayi olarak, yatırımlarımızı sürdürüyor; üretim gücümüzü, teknoloji altyapımızı ve insan kaynağımızı daha da ileriye taşımak üzere çalışmaya devam ediyoruz. Sürdürülebilirlik ana çatısı altında dijital dönüşüm ve daha yaşanabilir bir çevre en önemli önceliklerimiz. Şu ana kadar Otomotiv Yaz Kampında 200 bini aşkın genç arkadaşımıza bir şekilde temas etme şansımız oldu. Birçok arkadaşımız bu süreçte mezun oldu ve sanayimizde çalışmaya başladı” dedi.

“Endüstride yaşanan dönüşüm iyi anlaşılmalı”

OİB Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik ise otomotiv endüstrisinde yaşanan büyük dönüşümün daha iyi anlaşılabilmesi için, bu tarz etkinliklerin büyük bir fırsat olduğuna işaret etti. Baran Çelik “Otonom ve elektrikli araçlar, mobilite ve sıfır karbon salınımı gibi hedefler, endüstrinin en önemli gündem maddeleri. Her ne kadar elektrifikasyon sürecinde bir duraksama yaşansa da orta ve uzun vadede önemli bir değişim olmayacağını ve elektrikli araçların beklenenden daha yavaş gerçekleşse de zaman içerisinde pazara hakim olacağını düşünüyoruz. En büyük pazarımız olan Avrupa Birliği'nin Yeşil Mutabakat planı ile küresel rekabette otomotiv sanayinin daha yeşil, döngüsel ve dijital olması bir zorunluluk halini aldı. Yıkıcı teknolojiler olarak bilinen tüm bu gelişmelere otomotiv sanayimizin ayak uydurması ve yaşanan dönüşüme yanıt vererek dönüşümün güçlü bir parçası olması gerekiyor” diye konuştu.