  850 bin sürücüden otomobil devlerine toplu dava
850 bin sürücüden otomobil devlerine toplu dava

İngiltere'de 850 bin sürücü, araçlarının emisyon testlerinde yanıltıldıkları iddiasıyla büyük otomobil markalarına karşı Londra Yüksek Mahkemesi'nde toplu dava açtı.

850 bin sürücüden otomobil devlerine toplu dava
Ülke çapında yaklaşık 850 bin sürücü, araçlarının çevresel performansına yönelik yanıltıldıklarını iddiasıyla bir araya geldi.

Sürücüler, üreticilerin araçlara yerleştirdikleri yazılımlarla aracın emisyon testine tabi tutulduğunu algılayarak geçici olarak emisyonları düşürdüğünü ve böylece "Avrupa Birliği standartlarını karşılar gibi görünmesini" sağladığını iddia ediyor, test koşulları dışında bu araçların normal performansına döndüğü ve yasal sınırların oldukça üzerinde partikül madde salımına yol açtığını ileri sürüyor.

Halihazırda Mercedes-Benz, Ford, Renault, Nissan ve Peugeot/Citroen bu iddialarla toplu davayla karşılaşırken, ilerleyen aşamalarda davanın 14 markayı ve 1,6 milyon sürücüyü kapsayabileceği tahmin ediliyor.

Bu durum da davayı, ülke tarihinin en büyük toplu tüketici davası haline getirebilir.

Söz konusu üretici firmalar ise iddiaları "temelsiz" olarak nitelendiriyor ve reddediyor.

Londra Yüksek Mahkemesi'ndeki duruşmaların üç ay sürmesi beklenirken, nihai kararın gelecek yıl ortasında açıklanabileceği öngörülüyor.

