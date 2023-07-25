875 bin TL’lik elektrikli yeni Dacia

Ay sonuna kadar geçerli olan lansmana özel 875 bin TL’lik fiyat avantajıyla satışa sunulan Dacia Spring’in, yıl sonuna kadar 2 bin 500 adetlik satış hedefine ulaşması bekleniyor.

OYAK Grubu bünyesinde faaliyet gösteren MAİS AŞ’nin Genel Müdürü Dr. Berk Çağdaş, sınıfının en yüksek bagaj hacimlerinden birisine sahip yeni Dacia Spring’in, 1 kWh ile ortalama 8 km menzile ulaşarak, kullanıcılarına son derece düşük enerji tüketimi sunduğu bilgisini paylaştı.

Bir otomobilde olması gereken özellikleri, akıllı çözümlerle sunan Dacia markalarının satış başarılarıyla da dikkati çekmeye devam ettiğini belirten Çağdaş, "Dacia ile Türkiye’de hedefimiz olan 500 bin adetlik satış rakamına ulaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz" açıklamasında bulundu.

Şehir içi karma tüketimle 310 km gidebiliyor

Öte yandan toplantıda verilen bilgilere göre, yeni Dacia Spring Extreme, yüksek performanslı ELECTRIC 65 motorla yüksek sürüş keyfi sunuyor. 65 hp/48 kW güce sahip olan yeni Spring Extreme ELECTRIC 65, yüksek tekerlek torku ile hem şehirde hem de otoyollarda dinamik bir hızlanma sağlıyor. 0'dan 50 km/s hıza 3,9 saniyede ulaşan Spring Extreme ELECTRIC 65 motor, WLTP karma döngüsünde 220 km ve WLTP Şehir içi döngüsünde 310 km menzil yol alabiliyor. Günlük 30 km (Avrupa ortalaması) ve tam şarj ile bir haftadan daha uzun bir süre şehir içi yolculuk yapılabiliyor.

Yeni Dacia Spring opsiyonel sunulan kablo ile ev tipi priz, duvar tipi şarj cihazı (Wallbox) veya bir saatten az bir sürede yüzde 80’e kadar hızlı bir şarj için DC hızlı şarj istasyonu kullanılarak şarj edilebiliyor.