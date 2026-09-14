9 yıldır bekleniyordu! Tesla’nın yıllardır beklenen Roadster’ı için tarih belli oldu

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Tesla’nın resmi X hesabından yapılan paylaşımda, yeni Roadster’ın 1 Ekim Perşembe günü tanıtılacağı duyuruldu.

Roadster’da SpaceX sürprizi

Yeni modelle ilgili en dikkat çekici detaylardan biri SpaceX teknolojisi olacak. Elon Musk’ın uzay şirketiyle ortak geliştirildiği belirtilen soğuk gaz iticilerinin, Roadster’da opsiyonel bir donanım paketi olarak sunulması bekleniyor.

Söz konusu sistemin otomobile çok yüksek hızlanma ve performans kabiliyeti kazandırması hedefleniyor. Tesla’nın yıllardır dile getirdiği sıra dışı performans hedeflerinin ne ölçüde gerçekleşeceği ise 1 Ekim’deki tanıtımla netleşecek.

Roadster tam 9 yıldır bekleniyor

Tesla, ikinci nesil Roadster’ı ilk kez Kasım 2017’de tanıtmıştı. Ancak aradan geçen yaklaşık dokuz yılda modelin seri üretim tarihi defalarca ertelendi.

Roadster’ın uzun süre piyasaya çıkmaması, Tesla CEO’su Elon Musk ile OpenAI CEO’su Sam Altman arasındaki sosyal medya tartışmalarına da konu oldu. Altman, daha önce Roadster için ödediği 50 bin dolarlık rezervasyon ücretine atıfta bulunarak uzun süredir beklediğini belirtmiş, Musk ise Altman’ın rezervasyon ücretini geri aldığını söylemişti.

Tesla eski tasarımı değiştirdi

The Information tarafından yayımlanan yakın tarihli habere göre Tesla, 2017 yılında gösterilen orijinal Roadster tasarımını tamamen rafa kaldırdı.

Şirketin bunun yerine henüz kamuoyuna gösterilmeyen yeni bir tasarım üzerinde çalıştığı bildirildi. Bu nedenle 1 Ekim’deki etkinlikte yalnızca teknik özelliklerin değil, otomobilin tasarımının da büyük ölçüde yenilenmiş şekilde ortaya çıkması bekleniyor.

Üretim hemen başlamayacak

Roadster’ın 1 Ekim’de tanıtılacak olması, otomobilin kısa süre içinde yollara çıkacağı anlamına gelmiyor.

Elon Musk daha önce yaptığı açıklamalarda, resmi tanıtımın ardından seri üretime geçişin 12 ila 18 ay sürebileceğini belirtmişti.

Dolayısıyla Tesla’nın yıllardır beklenen Roadster’ında asıl merak edilen yalnızca otomobilin teknik özellikleri ve tasarımı değil, şirketin bu kez üretim takvimine uyup uymayacağı olacak.

Gözler 1 Ekim’de

SpaceX destekli iticiler, yenilenen tasarım ve yüksek performans hedefleri, ikinci nesil Roadster’ın tanıtımını Tesla açısından son yılların en dikkat çekici otomobil etkinliklerinden biri haline getirebilir.

Yıllardır ertelenen model için gözler şimdi 1 Ekim 2026’daki tanıtıma çevrildi.