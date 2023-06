A-N PARTS, üretim hattını yeni fabrikasına taşıyacak

Takip Et

BURCU SUNA

KONYA - Konya’da 1998 yılında 100 metrekare bir alanda Ali ve Nail Öztürk kardeşler tarafından kurulan A-N PARTS, 2020 yılında yaptığı yatırımlar ile endüstriyel bağlantı elemanları sektöründe de faaliyet göstermeye başladı. Hızla büyümeye devam eden A-N PARTS başta Avrupa olmak üzere tüm dünyaya ulaşmak ve daha hızlı teslimatlar yapmak adına Fransa’da kendi depo ve lojistik merkezini kurdu. Binek araçlar ve hafif ticari grubunda dizel araçlar için kızdırma bujisi üretimi yapan A-N PARTS GLOW PLUGS, kendi alanında Türkiye’nin ilk ve en büyük üreticisi olma unvanına sahip. Şirket kurucularından olan Nail Öztürk, personel, donanımlı mühendis kadrosu ve Ar-Ge takımıyla birlikte yılda 4 milyon adet üretim kapasitesi, 330’dan fazla ürün çeşitliliği ile hem Türkiye’nin hem de Avrupa’nın sayılı firmalardan biri olduklarını dile getirdi.

Yeni fabrika, yeni üretim

Öztürk, 2024 yılında tüm üretim hatlarının toplanacağı Konya 5’inci OSB’de 14 bin metrekarelik kapalı alanda inşaatı devam eden yeni bir fabrikanın olduğunu söyledi. Yatırımlarına hız kesmeden devam ettiklerini söyleyen Öztürk, “2020 yılında son teknoloji makineler ve alanında uzman kişilerle A-N PARTS FASTENERS markası altında endüstriyel bağlantı elemanları alanında bijon cıvatası, bijon somunu ve özel otomotiv parçalarının üretimine başladık. Yıllık 3 bin ton soğuk dövme üretim kapasitemiz var. Hedeflerimiz ülkemizde ve dünyada sayılı firmaların arasına girmek” dedi.

40 ülkeye ihracat yapıyor

Başta Avrupa ülkeleri olmak üzere 40 ülkeye ihracat gerçekleştirdiklerini kaydeden Öztürk, yüzde 60 dış pazar, yüzde 40 iç pazara hâkim olduklarını belirtti. Öztürk, “80’den fazla ülkede otomotiv sektöründe dünya çapında firmaların marka ve ürünlerini tanıttığı dünyaca ünlü TecDoc platformunda da yer alan A-N PARTS, Ar-Ge çalışmalarını, üretim kalitesini ve ilkelerini her zaman Avrupa standartlarında tutmanın karşılığında OEM ve OES olarak faaliyetlerimize devam ediyoruz. Hem kendi markamızda hem de kıymetli müşterilerimizin talep ettiği özel markalar altında otomotiv sektöründe ATR, NEXUS, TEMOT, GROUPAUTO ve AD gibi grupların üyesi olan dünya çapında firmalar ile çalışıyoruz” diye konuştu.