A-Plas, estetik ve fonksiyonel parçalarda uzmanlaştı

Esra Özarfat

BURSA - Türk otomotiv endüstrisinin köklü firmalarından A-Plas, bir araçtaki estetik ve fonksiyonel tüm plastik parçaları üretme kabiliyetine sahip. Ana sanayilerin doğrudan tedarikçisi olan A-Plas, otomotivde ana sanayi üretimiyle tam zamanında eşleşen ve kendi IT altyapılarıyla kurdukları Endüstri 4.0 uygulamalarını içeren ‘Just in Sequence’ sistemiyle de öne çıkıyor. Plastik sektöründeki tüm prosesleri tek çatı altında bulunduran ender firmalardan biri olduklarına işaret eden Hasan Ağaoğlu, “Togg’da milliyetçi bir bakış açısıyla yer alıyoruz. Aracın altında batarya koruyucu parçamız ve iç trimde farklı parçalarımız var. Bu projede yer almakla tüm paydaşlarımızla bu gururu yaşıyoruz. İnşallah daha nice Togg gibi markalar bu topraklardan çıkar. Yine benzer bakış açısıyla yavru vatanın markası GÜNSEL’e de bu yolculukta çeşitli parçalarla eşlik ettiğimiz için gururluyuz” dedi.

Türkiye’de pazarın büyümemesinden dolayı yurt dışına yöneldiklerini anlatan Ağaoğlu, Stellantis grubu bünyesindeki Alfa Romeo’nun 2025 yılında çıkacak hem İtalya dışında yapılan ilk aracı hem de ilk elektrikli aracında Türkiye’den tek tedarikçiyiz. Yine estetik parçalar vereceğiz. Kuzey Amerika ofisimizi açtık. 6 ay içinde Ford NA’da ciddi bir iş hacmine ulaştık. Bu ivme devam ederken Meksika’da bir küçük üretim tesisi kurma planlarımızı da gündemimize aldık ve fizibilite çalışmalarına başladık. Biz aslında ürettiğimiz logolarla bir anlamda 100 yılı aşkın otomobil firmalarının gururla taşıdıkları Ford gibi soyadlarını tasarlıyor ve üretiyoruz. Bu hem gurur hem de titiz bir üretim gerektiren süreç” diye konuştu.

Global markaların yeni projelerinde

Tofaş’ın yeni K0 projesinden de yeni işler alma noktasında görüşmelere başladıklarını duyuran Hasan Ağaoğlu, Volkswagen ve Skoda’dan aldıkları projelerin ön serilerinin üretim parçalarını gönderdiklerini aktardı. Bu yılın son çeyreğinde devreye alınacak yeni modellerin yine spoiler ve elektrikli araçlar için şarj kapaklarını da ürün gamına eklediklerini belirten Ağaoğlu, iş hacmindeki artışa bağlı olarak Slovakya’da da bir üretim tesisi kurma düşüncelerinin oluşmaya başladığını vurguladı. Hasan Ağaoğlu, “Ayrıca Ford’un Avrupa’daki yeni lansmanı yapılan ilk elektrikli aracının Explorer EV yazılarını ve arka spoilerler uzantılarını burada üretip Almanya’ya göndereceğiz. 2026 yılında devreye girecek olan Renault’nun ClioVI projesinde yine estetik ve fonksiyonel parçalarını aldık ve proje planı çerçevesinde tasarımlarını yapmaya başladık” bilgisini verdi.

Doğrudan ihracat oranı artacak

Dolaylı ihracatlarının yüzde 70’i bulduğunu, doğrudan ihracatı da 2026 ve sonrasında 100 milyon euro ciro ve yüzde 35’e çıkarmayı planladıklarını anlatan Hasan Ağaoğlu, Bursa’da 3 fabrikada toplam 55 bin metrekare kapalı alanda 700 çalışanla katma değerli üretim yaptıklarını vurguladı. Ağaoğlu, son 1,5 yılda 10 milyon Euro’nun üzerinde yatırım yaptıklarını yeni tampon boyahane ve makine yatırımlarının bu yılın 3’üncü çeyreğinde devreye alınacağını kaydetti.