AB, 2022 yılında 22,4 milyar Euro'luk elektrikli otomobil ihraç etti

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), AB üyesi ülkelerin 2022 yılı elektrikli ve hibrit otomobil ticaretine ilişkin verileri yayımladı. Verilere göre, AB ülkeleri 16 milyar Euro'luk hibrit, 12,6 milyar Euro'luk elektrikli ve 8,4 milyar Euro'luk fişli hibrit araba ithal etti. Böylece, AB geçen yıl çeşitli türlerdeki elektrikli otomobillerin ithalatına toplam 37 milyar Euro harcadı.

AB'nin elektrikli otomobil ihracatı ise ithalatını geride bıraktı. Üye ülkeler 28,5 milyar Euro'luk hibrit, 22,4 milyar Euro'luk elektrikli ve 8,1 milyar Euro'luk fişli hibrit otomobil ihraç etti. AB ülkelerinin çeşitli türlerde elektrikli otomobil ihracat toplamı da 59 milyar Euro'yu buldu.