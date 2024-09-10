AB, Çin menşeli elektrikli araçlara uygulanacak ek vergileri düşürecek

Batı basınında yer alan habere göre, AB Komisyonu, Çin'de üretilen elektrikli otomobillere sağlanan sübvansiyonlar nedeniyle uygulamayı planladığı ek gümrük vergisi oranlarında bazı değişiklikler yapacak.

Bu kapsamda ilk başta yüzde 20,8 olarak belirlenen, daha sonra yüzde 9'a indirilen Tesla'nın Çin'de üretilen modellerine uygulanacak gümrük vergisi yüzde 7,8'e düşürülecek. Geely için daha önce yüzde 19,3 olarak tespit edilen ek vergi oranı yüzde 18,8'e inecek.

SAIC ve işbirliği yapmayan diğer şirketlere yönelik yüzde 36,3 belirlenen ilave gümrük vergisi yüzde 35,3 olacak.

BYD'ye uygulanması planlanan gümrük vergisi ise daha önce açıklanan yüzde 17 seviyesinde tutulacak.

AB Komisyonu, 5 Temmuz'da Çin'de üretilen elektrikli otomobillerin Birlik üyesi ülkelere ithalatında geçici ilave vergi uygulamaya başlanacağını açıklamıştı.

Karar öncesinde AB, yüzde 10 vergi uyguluyordu

Karar öncesinde AB, Çin'den ithal edilen elektrikli araçlara yüzde 10 vergi uyguluyordu. Açıklanan son vergi oranları yürürlükteki yüzde 10'un üzerine eklenecek.

Son yıllarda Avrupa ülkelerinde satılan elektrikli otomobillerde Çin üreticilerinin payı hızla yükseliyordu. Çin'de üretilen düşük fiyatlı ve sübvanse edilmiş elektrikli otomobillerin satışları rakiplerini geride bırakıyordu.

Çin'de, BYD, SAIC ve Geely gibi markalar ile Tesla ve farklı Avrupa şirketlerin araçlarının üretimi yapılıyor. Avrupa'daki, özellikle Fransa gibi bazı ülkelerdeki üreticiler, Çin yapımı modellerin iç pazarlarında hakimiyet kurmasından rahatsızlık duyuyordu.

Alman üreticiler ise Çin'le ilişkilerin gerilmesinden ve bu pazardaki kayıplardan çekiniyor ve vergiye karşı çıkıyordu.