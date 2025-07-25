ABD tarifeleri Volkswagen'i vurdu: 6 Ayda 1.3 milyar Euro zarar

Volkswagen, 2025 yılının ilk yarısında ABD tarifeleri nedeniyle 1.3 milyar euro zarar açıkladı. Bu durumun ardından şirket, yıl sonu satış ve kâr marjı beklentilerini aşağı yönlü revize etti. Avrupa'nın en büyük otomobil üreticisi olan Volkswagen, operasyonel kâr marjının yıl sonunda yüzde 4 ile yüzde 5 arasında gerçekleşmesini bekliyor. Önceki tahminlerde bu oran yüzde 5,5 ile yüzde 6,5 aralığındaydı.

Volkswagen gibi devler peş peşe kâr uyarıları yayımlıyor

Reuters’ın haberine göre, ABD Başkanı Donald Trump’ın ticaret savaşının etkileri netleşmeye başladı. Avrupa’daki otomobil üreticileri milyarlarca Euro zarar ederken, Volkswagen gibi devler peş peşe kâr uyarıları yayımlıyor. ABD’nin ithalata yönelik uyguladığı cezai tarifeler, Çin’den gelen rekabetin sertleşmesi ve Avrupa Birliği'nin elektrikli araç geçişini hızlandırmak için koyduğu düzenlemeler, sektörde baskıyı artırıyor.

Faaliyet kârında yüzde 29 düşüş

Volkswagen, 2025 yılının tamamında satışların geçen yılla aynı seviyede kalmasını bekliyor. Daha önce bu artışın yüzde 5’e kadar çıkabileceği belirtilmişti. Şirket, ikinci çeyrekte 3.8 milyar Euro faaliyet kârı açıklarken, bu rakam geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 29 düşüşe işaret ediyor. Bu düşüşte yüksek tarife maliyetlerinin yanı sıra yeniden yapılanma harcamaları ve düşük kârlı elektrikli araç satışlarındaki artış etkili oldu.

15’lik ortak bir oran üzerinde uzlaşma arayışında

Şirket, tarifelerin yıl sonuna kadar bu şekilde devam etmesi halinde yıl genelinde beklentilerin alt bandına yaklaşacağını, eğer oran yüzde 10’a düşürülürse üst banda çıkılabileceğini ifade etti. Avrupa Birliği’nin, 1 Ağustos’tan itibaren uygulanması beklenen yüzde 30’luk tarife tehdidini bertaraf etmek için yüzde 15’lik ortak bir oran üzerinde uzlaşma arayışında olduğu belirtiliyor.