  1. Ekonomim
  2. Otomotiv
  3. ABD’de araç satışları 2025’e hızlı başladı
Takip Et

ABD’de araç satışları 2025’e hızlı başladı

ABD'de araç satışlarının ocak ayında yıllık bazda arttığı tahmin ediliyor.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
ABD’de araç satışları 2025’e hızlı başladı
Takip Et

Cox Automotive son tahmininde, ocak ayı ABD otomobil satışlarının Ocak 2024 rakamlarına göre yüzde 5'ten fazla artış göstermesinin ve yeni araç satış hızının yaklaşık 15,8 milyona ulaşmasının beklendiğini söyledi.

Cox, “Ocak ayındaki yeni araç satışlarının üst üste dördüncü ay boyunca yıldan yıla pozitif kalması bekleniyor, ancak mevsimsel olarak her ay önemli ölçüde daha düşük olma eğilimini izleyecekler” dedi.

Aylık bazda ocak ayı satış hacmi aralık ayına kıyasla yüzde 25,3 düşüş gösterdi.

Cox Kıdemli Ekonomisti Kıdemli Ekonomist Charlie Chesbrough, ocak ayının araç satışları için genellikle yavaş bir ay olduğunu belirterek, aralık ayına göre büyük bir düşüşün normal olduğunu sözlerine ekledi.

Otomobilde “lükse” kaçtık: 3 yılda satışlar 3’e katladı!Otomobilde “lükse” kaçtık: 3 yılda satışlar 3’e katladı!Ekonomi
MTV'nin ilk taksit ödemelerinde son gün 31 OcakMTV'nin ilk taksit ödemelerinde son gün 31 OcakEkonomi
Otomotiv
Audi Brüksel fabrikası, çalışanlarla anlaşmaya vardı
Audi Brüksel fabrikası, çalışanlarla anlaşmaya vardı
Tesla’nın satışlarının Elon Musk’ı hayal kırıklığına uğratması bekleniyor
Tesla’nın satışlarının Elon Musk’ı hayal kırıklığına uğratması bekleniyor
Aşırı süratli rakamlar
Aşırı süratli rakamlar
Trafikteki her 4 otomobilden 1’i hurda yaşını aştı
TRAFİKTEKİ HER 4 OTOMOBİLDEN 1'İ HURDA YAŞINI AŞTI
BYD Türkiye/İsmail Ergun: Türkiye'de elektrikli araç pazarı yüzde 15 seviyesinde gerçekleşecek
Türkiye'de elektrikli araç pazarı yüzde 15 seviyesinde gerçekleşecek
Bakan Kacır: Otomotiv sektöründe yatırımcılarla görüşmelerimiz hız kesmeyecek
Otomotiv sektöründe yatırımcılarla görüşmelerimiz hız kesmeyecek