ABD’de otomotiv sektöründen Trump’a Çin uyarısı: “Kapıyı kapalı tutun”

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Otomotiv İnovasyon İttifakı, Amerikan Otomotiv Politikası Konseyi, Araç Tedarikçileri Birliği, Ulusal Otomobil Bayileri Birliği, Otomobiller Amerika’yı İleri Taşıyor ve Sıfır Emisyonlu Taşımacılık Birliği yöneticileri, ABD Başkanı Donald Trump’a ortak bir mektup gönderdi.

"Çinli üreticilere kapı açılmamalı"

Mektupta, Çinli otomobil üreticilerinin ABD’de araç satmasına, ithal etmesine veya üretim tesisi kurmasına imkan sağlayacak herhangi bir politika değişikliğinden kaçınılması istendi.

Sektör kuruluşları, Çinli şirketlerin ABD’de üretim yapmasına izin verilmesinin "adil rekabete zarar vereceğini" savundu. Bu adımın, Trump yönetiminin ABD’de otomotiv üretimini artırma ve tedarik zincirlerini güçlendirme hedefleri açısından risk oluşturacağı ileri sürüldü.

"ABD pazarında dayanak noktası sağlayabilir"

Mektupta, Çinli otomobil üreticilerinin ABD pazarında mevcut bir payının bulunmadığı belirtilerek, bu şirketlerin ülkede üretim tesisi açmasının ABD’de faaliyet gösteren mevcut üreticiler karşısında Çinli şirketlere pazara giriş için bir "dayanak noktası" sağlayacağı iddia edildi.

Sektör temsilcileri, Çinli şirketlerin ABD’ye yatırım yapmasının yeni istihdam yaratmak yerine, uzun yıllardır ülkede yatırım yapan üreticilerden Çin hükümetinin sahip olduğu veya işlettiği şirketlere istihdam kaymasına yol açabileceğini öne sürdü.

Çin menşeli parça ve tedarik zinciri endişesi

Mektupta ayrıca, Çinli otomobillerin ABD’de monte edilmesinin bağlantılı araç teknolojileriyle ilgili güvenlik endişelerini ortadan kaldırmayacağı savunuldu.

Sektör kuruluşları, ABD’de kurulacak Çinli üreticilere ait fabrikaların Çinli tedarikçilere ve Çin menşeli parçalara bağımlı kalabileceğini belirtti. Araçlardaki Bluetooth, Wi-Fi ve diğer bağlantı teknolojilerinin hassas kullanıcı verilerinin toplanmasına ilişkin ulusal güvenlik endişeleri de mevcut düzenlemelerin gerekçeleri arasında yer alıyor.

"Otomotiv altyapısı bir gecede yeniden kurulamaz"

Mektupta, otomotiv sektörünün ABD’nin gelişmiş imalat kapasitesi ve savunma altyapısı açısından önemli bir yere sahip olduğu vurgulandı.

Sektör kuruluşları, otomotiv sanayisinin ulusal acil durumlarda ihtiyaç duyulabilecek üretim kapasitesi ve iş gücünü barındırdığını belirterek, bu altyapının zayıflaması halinde yeniden oluşturulmasının kısa sürede mümkün olmayacağını ifade etti.

ABD’de Çinli otomobil üreticilerinin faaliyetlerine ilişkin tartışma, Trump’ın Çinli şirketlerin ABD’de fabrika kurmasına açık olabileceğine yönelik son açıklamalarının ardından yeniden gündeme geldi. Trump, geçen hafta Çinli otomobil şirketlerinin ABD’de fabrika açarak araç üretmesine, Amerikalı işçileri istihdam etmeleri koşuluyla sıcak baktığını söylemişti.