AB'de elektrikli otomobilin pazar payı geriledi! En çok satanlarda lider değişmedi

Avrupa Birliği'nde (AB) geçen yıl toplam otomobil satışları 10,6 milyona ulaşırken, elektrikli otomobillerin pazar payı 1 milyon 447 bin satışla yüzde 13,6'ya geriledi.

Avrupa Otomobil Üreticileri Birliğinin (ACEA) verilerine göre, AB otomobil pazarı, 2023 yılına kıyasla geçen yılı yüzde 0,8'lik büyüme kaydederek 10,6 milyon satışla tamamladı.

AB pazarındaki büyüme geriledi

Geçen yıl İspanya'daki yüzde 7,1'lik büyüme dışında AB pazarındaki büyüme 2023'e göre düşük oldu. Fransa'da yüzde 3,2, Almanya'da yüzde 1 ve İtalya'da yüzde 0,5 düşüş yaşandı.

Genel büyümeye rağmen AB otomobil pazarının hacmi, Kovid-19 salgını öncesinin yüzde 18,4 gerisinde seyrediyor.

Benzinli otomobiller pazarın lideri oldu

AB'de benzinli otomobillerin 2024 yılında yüzde 33,3'lük pazar payıyla liderliğini korumasına rağmen 2022'deki yüzde 35,3'lük payına kıyasla düşüş yaşadığı görülüyor.

Geçen yıl dizel otomobil satışları ise 1 milyon 267 bin oldu ve bu araçların pazar payı 2023'e göre yüzde 13,6'dan yüzde 11,9'a geriledi.

Satışlarda hibrit arttı elektrikli otomobil düştü

AB'de hibrit otomobil satışları ise 2023'e kıyasla yüzde 20,9 artışla 3,3 milyon adede ulaştı. Böylece hibrit otomobiller, toplam otomobil pazarında yüzde 30,9'luk paya sahip oldu.

Elektrikli otomobiller 2024'te alıcılar için üçüncü en popüler tercih olmaya devam ederken, 2023'te yüzde 14,6 olan pazar payı, geçen yıl yüzde 13,6'da kaldı.

İşte en çok satılan markalar

Marka bazlı ele alındığında geçen yıl AB'de satış lideri marka 1 milyon 371 bin 465 adetle Alman otomobil üreticisi Volkswagen oldu. Toyota, 928 bin 767 satışla ikinci, 774 bin 925 satışla BMW üçüncü olarak kayıtlara geçti. 766 bin 510 satışla Skoda dördüncü ve 699 bin 214 adetle de Renault beşinci sırada yer aldı.

Geçen yıl Tesla'nın AB'deki satışları ise 327 bin 34 seviyesinde gerçekleşti.

Elektrikli otomobil satışlarında ise Tesla, Volkswagen ve Renault en fazla satılan markalar olarak öne çıkıyor.

AB'den, küresel rekabet konusunda adımlarını güçlendirmesi bekleniyor

AB'de elektrikli otomobillerin geleceği konusuna tartışmalar yaşanıyor. ACEA tarafından paylaşılan rapor, Çin ve ABD'den farklı olarak AB'nin elektrikli araç üretimini destekleyecek sağlam bir endüstriyel stratejiye sahip olmadığına işaret ediyor.

AB tarafından elektrikli araç için çıkartılan birçok teşvike rağmen satışların istenilen seviyeye gelmemesi ve şarj istasyonu kurma konusunda yeterli çalışmaların yapılamaması bu konuda soru işaretlerini ortaya çıkarıyor.

ACEA'nın raporuna göre, 2024'ün son çeyreğinde güçlü bir toparlanma ile Çin'in otomobil satışları yaklaşık 23 milyon adede ulaştı ve büyük ölçüde hükümetin vergi teşviklerinden yararlanarak yıllık bazda yüzde 2,6'lık bir artış kaydetti.

Çin'in satışları küresel otomobil satışlarının yaklaşık yüzde 31'ini oluşturdu. Çin'in elektrikli araç tedarik zincirindeki hakimiyeti AB'nin Avrupa elektrikli araç üretimini destekleme çabalarını gölgede bıraktı.