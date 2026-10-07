AB'den Çinli hibrit araçlara ithalat sınırı hazırlığı

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Avrupa Birliği (AB), Çin menşeli hibrit araçların Avrupa pazarındaki hızlı yükselişinin ardından ithalatı sınırlamaya yönelik yeni önlemler üzerinde çalışıyor.

Konuya yakın kaynaklara göre, AB'nin ticaret politikasından sorumlu Avrupa Komisyonu, Çin'den ithal edilen hibrit araçlara yönelik koruma tedbirleri uygulamayı değerlendiriyor.

Çin menşeli hibrit araçların Avrupa'daki satışları hızla artarken, bu araçların Çinli üreticilerin toplam satışlarının yaklaşık dörtte birini oluşturduğu belirtildi. AB'nin yüksek gümrük vergilerine tabi tuttuğu Çin menşeli elektrikli araçların ithalatındaki büyüme ise yavaşladı.

AB'nin değerlendirdiği koruma tedbirleri, belirli bir sektörde ithalatın ani şekilde artması halinde söz konusu ürünlerin birlik pazarına girişinin sınırlandırılmasına imkan tanıyor.

Komisyonun kullanabileceği seçeneklerden biri, belirlenen hacmin üzerindeki ithalata ek vergi uygulanmasını öngören tarife kotası sistemi. Kaynaklara göre, Çinli hibrit araçlara yönelik olası sınırlamanın geçici olması planlanıyor.

Uygulama başka sektörlere de genişleyebilir

Komisyonun hibrit araçlara yönelik uygulamayı bir test olarak kullanmayı planladığı belirtildi. Girişimin başarılı olması halinde AB'nin ticaret dengesizliği tespit ettiği diğer sektörlerde de benzer önlemlerin gündeme gelebileceği ifade edildi.

AB'nin temel hedeflerinden birinin, Çin'in olası misillemesini önlemek amacıyla hibrit araçlara getirilecek sınırlamayı yeterince düşük seviyede tutmak olduğu aktarıldı.

Gözler Pekin'deki görüşmede

AB'nin ticaretten sorumlu yetkilisi Maroš Šefčovič'in bu hafta Çin Ticaret Bakanı Wang Wentao ile görüşmek üzere Pekin'e gitmesi bekleniyor.

Kaynaklara göre, Pekin'de gerçekleştirilecek görüşmelerin sonucuna bağlı olarak AB'nin Çin menşeli hibrit araçlara yönelik planlarında değişiklik yapılabilir.