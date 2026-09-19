ABD'li otomotiv birliklerinden Trump'a "Çinli üreticilere kapıyı kapatın" çağrısı

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Otomotiv İnovasyon İttifakı, Amerikan Otomotiv Politikası Konseyi, Araç Tedarikçileri Birliği, Ulusal Otomobil Bayileri Birliği, Otomobiller Amerika'yı İleri Taşıyor ve Sıfır Emisyonlu Taşımacılık Birliği yöneticileri, ABD Başkanı Donald Trump'a konuya ilişkin bir mektup gönderdi.

Mektupta, Trump yönetiminin ABD'de araç satmak, ithal etmek veya üretmek isteyen Çinli otomobil üreticilerine "kapıyı kesin olarak kapalı tutan politikaları" sürdürme çağrısı yapıldı.

Çinli otomobil üreticilerine ABD'de üretim yapma imkanı tanınmasının "adil rekabete zarar vereceği" savunulan mektupta, bunun yönetimin ABD'de otomotiv üretimini artırmak, tedarik zincirlerini güçlendirmek ve ülkenin küresel otomotiv piyasalarını sarsan aksaklıklarla karşı karşıya kalmasını önlemek için kaydettiği ilerlemeyi tehlikeye atacağı ifade edildi.

Mektupta, Çinli otomobil üreticilerinin ABD'de pazar payının bulunmadığı belirtilerek, bu şirketlerin ülkede üretim tesisi açmasına izin verilmesinin ABD'de faaliyet gösteren üreticiler pahasına Çinli şirketlere pazarda "bir dayanak noktası" sağlayacağı kaydedildi.

Bunun imalat sektöründe yeni istihdam yaratmayacağı öne sürülen mektupta, aksine istihdamı ABD'ye uzun yıllardır yatırım yapan üreticilerden Çin hükümetinin sahip olduğu ve işlettiği şirketlere kaydıracağı iddia edildi.

Mektupta, Çin araçlarının ABD'de monte edilmesinin bağlantılı araçlardan kaynaklanan güvenlik tehdidini ortadan kaldırmayacağı, bu fabrikaların Çinli tedarikçilere ve Çin menşeli parçalara bağımlı olmaya devam edeceği savunuldu.

Otomotiv sektörünün gelişmiş imalat ve savunma altyapısının temelini oluşturduğu ve ulusal acil durumlarda yanıt verebilecek kapasiteye ve iş gücüne sahip olduğu vurgulanan mektupta, "Bu altyapı bir kez zayıflatıldığında, bir gecede yeniden inşa edilemez." ifadeleri kullanıldı.