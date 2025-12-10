Acamar, büyümesini yeni yatırımlarla güçlendiriyor

ESRA ÖZARFAT / BURSA

Acamar; Bursa’da Ford Trucks, Otokar, Renault ve Dacia, Balıkesir’de Ford Trucks ve Otokar, Kocaeli’de ise Ford ve BYD bayilikleriyle faaliyet gösteriyor. Otomotivin yanı sıra inşaat, sigorta ve akaryakıt alanlarında da varlık gösteren şirket, Yalova ve Balıkesir’deki istasyonlarıyla akaryakıt tarafındaki büyümesini de sürdürüyor.

Acamar Genel Müdürü Tunç Ertaş, şirketin büyüme vizyonunu değerlendirerek şunları söyledi: “2013’te dünyanın ilk Ford Trucks bayiliğini Bursa’da biz açtık. 2018’de Renault& Dacia bayiliğimiz devreye girdi. Bursa’da, Avrupa’nın en geniş Renault showroomlarından birini kurduk. Renault’un üretim üssü olan bir şehirde bu markayı temsil etmek bizim için büyük bir sorumluluk ve gurur kaynağı. Yalova Yolu üzerindeki tesisimizde Otokar Atlas ve Foton markalarını temsil ediyoruz. Otokar kamyon bayiliğiyle ağır ticari araçlar segmentinde ürün çeşitliliğimizi tamamladık ve müşterilerimize daha geniş kapsamlı hizmet sunmaya başladık. Türkiye genelinde hizmet sunduğumuz tüm lokasyonlarda ilk akla gelen otomotiv gruplarından biri olmayı hedefliyoruz. Her markada işimizi en iyi şekilde yapma gayreti, bize yeni fırsatlar da getiriyor.”

Geçtiğimiz yıl yalnızca sınırlı sayıda satış yapan BYD’nin, 2025’i 50 bin adetlik satışla kapatmaya hazırlandığını belirten Ertaş, markanın 2026 hedefinin 80 bin adet olduğunu aktardı. Ertaş, “Türkiye’de tüketici hâlâ uygun fiyatlı ve konforlu araç arıyor. Çinli markalar bu dengeyi daha erişilebilir koşullarla sunuyor” dedi.