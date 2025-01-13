Ağır ticari araç pazarı 2024 yılında yüzde 10 daraldı

Ağır Ticari Araçlar Derneği (TAİD) raporuna göre, çekici satışları yüzde 25 oranında azalarak 18 bin 399 adet olurken, 16 ton ve üstü kamyon satışları yüzde 8 oranında artarak 14 bin 848 adet olarak belirlendi. 16 ton altı kamyon satışları da yüzde 11 oranında artarak 6 bin 711 adet seviyesine geldi.

Geçen yıl semi-treyler araç pazarı, bir önceki yıla göre yüzde 43 oranında azaldı ve satış adedi 8 bin 331 oldu.

2024 Aralık ayı Ağır Ticari araç pazarı 2023 Aralık ayına göre yüzde 3 azalarak 5 bin 224 adet oldu.

Aralık ayında çekici satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7 azalarak 2 bin 246 adet, 16 ton ve üstü Kamyon satışları yüzde 11 oranında azalarak bin 825 adet ve 16 ton altı kamyon satışları da yüzde 28 oranında artarak bin 153 adet olarak gerçekleşti.

Ağır Ticari araç pazarı (16 ton ve üstü Kamyon/Çekici) son 10 yıllık aralık ayı ortalama satışlarına göre yüzde 14 arttı. Çekici satışları son 10 yıllık aralık ayı ortalama satışlarına göre yüzde 7 artarken, Kamyon satışları da yüzde 23 oranında artış gösterdi.

Toplam semi-treyler araç pazarı aralık ayında bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 5 oranında azalarak 988 adet olarak gerçekleşti.