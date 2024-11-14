Ağır ticari araç pazarı ekimde daraldı

Ağır Ticari Araçlar Derneği (TAİD) raporuna göre, ekim ayında çekici satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 33 azalarak bin 26 adet, 16 ton ve üstü kamyon satışları yüzde 16 oranında azalarak bin 32 adet ve 16 ton altı kamyon satışları da yüzde 44 oranında artarak 577 adet oldu.

Ağır Ticari araç pazarı (16 ton ve üstü Kamyon/Çekici) son 10 yıllık ekim ayı ortalama satışlarına göre yüzde 12 arttı. Çekici satışları son 10 yıllık ekim ayı ortalama satışlarına göre yüzde 4 azalırken, kamyon satışları da yüzde 35 oranında artış gösterdi.

Toplam semi-treyler araç pazarı ekim ayında bir önceki yılın aynı göre yüzde 32 oranında artarak 970 adet olarak gerçekleşti.

Ocak-Ekim döneminde de daralma görüldü

2024 yılı Ocak-Ekim dönemi ağır ticari araç pazarı, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 11 oranında azaldı. Bu dönemde satılan toplam araç sayısı 31 bin 221 oldu.

Çekici satışları, yüzde 28 oranında azalarak 14 bin 595 adet olurken, 16 ton ve üstü kamyon satışları yüzde 15 oranında artarak 11 bin 880 adet oldu. 16 ton altı kamyon satışları da yüzde 2 oranında artarak 4 bin 746 adet olarak gerçekleşti.

Ocak-Ekim dönemi semi-treyler araç pazarı, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 50 oranında azaldı. Satış adedi ise 6 bin 339 olarak açıklandı.