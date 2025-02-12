Ağır ticari araç pazarı ocakta yarı yarıya daraldı

Ağır Ticari Araçlar Derneği (TAİD) tarafından açıklanan verilere göre, bu dönemde satılan toplam araç sayısı bin 206 oldu.

Çekici satışları ocak ayında geçen yıla göre yüzde 60 oranında azalarak 428 adet olurken, 16 ton ve üstü kamyon satışları da yüzde 40 oranında artarak 482 adet olarak belirlendi. 16 ton altı kamyon satışları da yüzde 15 oranında azalarak 296 adet seviyesine indi.

Ağır ticari araç pazarı son 10 yıllık ocak ayı ortalama satışlarına göre yüzde 7 azalış gösterdi. Çekici satışları son 10 yıllık ocak ayı ortalama satışlarına göre yüzde 26 azalırken, kamyon satışları yüzde 21 oranında arttı.

2025 yılı ocak ayı semi-treyler araç pazarı, bir önceki yılın ocak ayına göre yüzde 99 oranında arttı ve 930 oldu. Semi-Treyler araç pazarı son 5 yıllık ocak ayı ortalama satışlarına göre yüzde 24 artış gösterdi.