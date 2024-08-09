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Ağır ticari araç pazarı temmuzda daraldı

2024 yılı temmuz ayı ağır ticari araç pazarı 2023 yılı temmuz ayına göre %6 azalarak 2.894 adet oldu.

Haber Merkezi
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Ağır ticari araç pazarı temmuzda daraldı
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Ağır Ticari Araçlar Derneği (TAİD) tarafından açıklanan rapora göre, temmuz ayında çekici satışları bir önceki yılın aynı ayına göre %18 azalarak 1.406 adet, 16 ton ve üstü kamyon satışları %14 oranında artarak 1.119 adet ve 16 ton altı kamyon satışları da %6 oranında azalarak 2.894 adet olarak belirlendi.

Ağır Ticari araç pazarı (16 ton ve üstü Kamyon/Çekici) son 10 yıllık temmuz ayı ortalama satışlarına göre %55 arttı. Çekici satışları son 10 yıllık temmuz ayı ortalama satışlarına göre %50 oranında, kamyon satışları da %64 oranında artış gösterdi.

Toplam Semi-Treyler Araç Pazarı 2024 yılı temmuz ayında bir önceki yılın temmuz ayına göre %41 oranında azalarak 583 adet olarak gerçekleşti.

Ocak-Temmuz dönemi

2024 yılı Ocak-Temmuz dönemi Ağır Ticari araç pazarı, bir önceki yılın aynı dönemine göre %10 oranında azaldı. Bu dönemde satılan toplam araç sayısı 22.536 oldu.

Çekici satışları, 2024 yılı Ocak-Temmuz döneminde geçen yıla göre %27 oranında azalarak 11.078 adet olurken, 16 ton ve üstü kamyon satışları %29 oranında artarak 8.560 adet olarak gerçekleşti. 16 ton altı kamyon satışları da %15 oranında azalarak 2.898 adet seviyesine geldi.

2024 yılı Ocak-Temmuz dönemi Semi-Treyler araç pazarı, bir önceki yılın aynı dönemine göre %60 oranında azaldı. Satış adedi ise 4.162 oldu.

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