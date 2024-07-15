Ağır ticari araç pazarı yılın ilk yarısında daraldı
2024 yılı Ocak-Haziran dönemi ağır ticari araç pazarı, bir önceki yılın aynı dönemine göre %11 oranında azaldı. Bu dönemde satılan toplam araç sayısı geçen yılki 22 bin 52 adetten 19 bin 633 adede indi.
Ağır Ticari Araçlar Derneği (TAİD) tarafından açıklanan rapora göre, aynı dönemde çekici satışları %28 oranında azalarak 9.672 adet olurken, 16 ton ve üstü kamyon satışları %32 oranında artarak 7.441 adet oldu. 16 ton altı kamyon satışları da %15 oranında azalarak 2.520 adet olarak gerçekleşti.
Ocak-Haziran dönemi semi-treyler araç pazarı, bir önceki yılın aynı dönemine göre %62 oranında azaldı ve 3.579 oldu.
Haziran'da aylık bazda da azaldı
2024 Haziran'da ağır ticari araç pazarı bir önceki yılın aynı döneminde göre, %27 azalarak 2.672 adet oldu.
Haziran ayında Çekici satışları bir önceki yılın aynı ayına göre %35 azalarak 1.427 adet, 16 ton ve üstü Kamyon satışları %9 oranında azalarak 888 adet ve 16 ton altı kamyon satışları da %24 oranında azalarak 357 adet olarak belirlendi.
Ağır ticari araç pazarı (16 ton ve üstü Kamyon/Çekici) son 10 yıllık Haziran ayı ortalama satışlarına göre %5 arttı. Çekici satışları son 10 yıllık Haziran ayı ortalama satışlarına göre %3 oranında, kamyon satışları da %7 oranında artış gösterdi.
Toplam semi-treyler araç pazarı 2024 yılı Haziran ayında bir önceki yılın Haziran ayına göre %56 oranında azalarak 514 adet olarak gerçekleşti.