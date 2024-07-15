Ağır ticari araç pazarı yılın ilk yarısında daraldı

Ağır Ticari Araçlar Derneği (TAİD) tarafından açıklanan rapora göre, aynı dönemde çekici satışları %28 oranında azalarak 9.672 adet olurken, 16 ton ve üstü kamyon satışları %32 oranında artarak 7.441 adet oldu. 16 ton altı kamyon satışları da %15 oranında azalarak 2.520 adet olarak gerçekleşti.

Ocak-Haziran dönemi semi-treyler araç pazarı, bir önceki yılın aynı dönemine göre %62 oranında azaldı ve 3.579 oldu.

Haziran'da aylık bazda da azaldı

2024 Haziran'da ağır ticari araç pazarı bir önceki yılın aynı döneminde göre, %27 azalarak 2.672 adet oldu.

Haziran ayında Çekici satışları bir önceki yılın aynı ayına göre %35 azalarak 1.427 adet, 16 ton ve üstü Kamyon satışları %9 oranında azalarak 888 adet ve 16 ton altı kamyon satışları da %24 oranında azalarak 357 adet olarak belirlendi.

Ağır ticari araç pazarı (16 ton ve üstü Kamyon/Çekici) son 10 yıllık Haziran ayı ortalama satışlarına göre %5 arttı. Çekici satışları son 10 yıllık Haziran ayı ortalama satışlarına göre %3 oranında, kamyon satışları da %7 oranında artış gösterdi.

Toplam semi-treyler araç pazarı 2024 yılı Haziran ayında bir önceki yılın Haziran ayına göre %56 oranında azalarak 514 adet olarak gerçekleşti.