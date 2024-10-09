Ağır ticari araç pazarı yüzde 19 daraldı

Ağır Ticari Araçlar Derneği (TAİD) raporuna göre, 2024 yılı Eylül ayında çekici satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 44 azalarak 1.023 adet, 16 ton ve üstü kamyon satışları yüzde 10 oranında azalarak 1.193 adet ve 16 ton altı kamyon satışları da yüzde 81 oranında artarak 645 adet oldu.

Ağır Ticari araç pazarı (16 ton ve üstü Kamyon/Çekici) son 10 yıllık eylül ayı ortalama satışlarına göre yüzde 15 arttı. Çekici satışları son 10 yıllık eylül ayı ortalama satışlarına göre yüzde 7 azalırken, kamyon satışları da yüzde 46 oranında artış gösterdi.

Toplam Semi-Treyler Araç Pazarı 2024 yılı Eylül ayında bir önceki yılın eylül ayına göre yüzde 10 oranında azalarak 691 adet olarak gerçekleşti.

Ocak-Eylül Döneminde de azalış görüldü

2024 yılı Ocak-Eylül dönemi Ağır Ticari araç pazarı, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 11 oranında azaldı. Bu dönemde satılan toplam araç sayısı 28.586 oldu.

Çekici satışları, 2024 yılı Ocak-Eylül döneminde geçen yıla göre yüzde 27 oranında azalarak 13.569 adet olurken, 16 ton ve üstü kamyon satışları yüzde 19 oranında artarak 10.848 adet oldu. 16 ton altı kamyon satışları da yüzde 2 oranında azalarak 4.169 adet olarak gerçekleşti.

Ocak-Eylül dönemi Semi-Treyler araç pazarı, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 55 oranında azaldı. Satış adedi ise 5.369 olarak belirlendi.