AKA Otomotiv, elektrikli otomobildeki payını artıracak

ALİ ŞAHİN

BURSA - AKA Otomotiv Sanayi ve Ticaret AŞ’nin 1956 yılında İstanbul’ da kurulduğunu belirten AKA Otomotiv Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Hüseyin Özden, “Nursanlar Holding bünyesinde yer alan şirketimiz Bursa Orhangazi’de yerleşik 2 fabrika ve Romanya’ da yerleşik bir fabrikadan oluşmaktadır. Fabrikalarımız toplamda 45 bin m2 kapalı alanda 983 çalışan ile faaliyetlerini devam ediyor. Firmamız 20 yurtiçi ve yurt dışı otomotiv ana sanayi şirketlerine şekillendirilmiş, boyalı ve montajlı halde üretim yapıyor. Ana ürün gamımız şasi parçaları, mekanizma parçaları ve cross car beam’den oluşuyor. En büyük müşterilerimiz Ford, Stalentis, Hyundai, Audi, Volkswagen, Renault, BMW ve Zf-Wabco” diye konuştu.



Zorlu son birkaç yılı tüm paydaşların olağanüstü çaba ve katkıları ile geride bıraktıklarını belirten Özden, “2021-2022 yılına dönüp baktığımızda, belirsizliklerin ve global zorlukların yoğun olarak yaşandığı bir yıl yaşadık. Tüm yıl boyunca mikroçip kısıtı ve Rusya-Ukrayna savaşı otomotiv sektörünü derinden etkiledi. Paralelde yaşanan kapasite kayıpları tedarik zincirini daha da kırılgan bir hale getirdi. Tüm bunlara rağmen üretimimizi maksimum seviyede sürdürdük. AKA Otomotiv olarak son 3 yılda ciromuzu 2’ye, ihracatımızı 3’e katladık. Gelecek 5 yıl içinde ciro ve ihracatımızın çok daha yukarılara geleceğini öngörüyor ve planlıyoruz” dedi.

“Yüzde 89 yerli üretim”

2023 yılında 120 milyon Euro ciroya ulaşacaklarını belirten Hüseyin Özden, “İlk çeyrekteki satışlardaki durağanlık nisan ayı itibarı ile ihracat da dahil bir artış trendine girdi. Kurdaki artış beklentisi ihracat yapan bizler için pozitif sonuçları olacaktır. İthalat dengesi ise özel takip gerektirecektir. Turquality Programına dahil bir şirket olduğumuzdan aldığımız teşvikler marka değerimizi ve finansal yapımızı yükseltecektir. 2023 yılını hedeflediğimiz şekilde gerçekleştireceğiz” ifadelerini kullandı. Üretimini gerçekleştirdikleri ürünlerde yerlilik oranının yüzde 89 olduğunu vurgulayan Özden, “İthalat oranımız yüzde 11. İhracatımız yüzde 30 seviyesinde ve 5 yıllık planda ihracat oranımızı yüzde 55’e çıkaracağız. Rekabetçiliğimizi artırmak için ileri mühendisliğe, dijitalleşmeye ve kurumsal sürdürülebilirliğe odaklanıyoruz. Yeni nesil araçlarda enerji verimliliği için ağırlık azaltma öncelikli talep olmaktadır. Bugün itibari ile bu çalışmaların sonucunda 3 patent talebinde bulunulmuş olup, önerilerimizi müşterimizle paylaşıyoruz” diye konuştu.

“İhracat oranı yüzde 55’e çıkacak”

AKA Otomotiv’in yeni yatırım planlarından da bahseden Özden, “5 yıllık stratejik planında yer alan ciroyu yüzde 30 artırmak ve ihracat oranını yüzde 55 seviyesine getirmek amacıyla yeni projeler kaynaklı her yıl 7 milyon Euro yatırım planlıyoruz. Ayrıca teknolojik yenileme, kapasite artırımı, dijitalleşme, yenilenebilir enerji ve sürdürülebilirlik yatırımları içinde her yıl 3 milyon Euro yatırım planlıyoruz” dedi.

Avrupa başta olmak üzere Kuzey ve Güney Amerika, Kuzey Afrika, Hindistan pazarlarına direkt parça ihracatı yaptıklarını belirten Özden, hedef pazarlarının öncelikle Avrupa merkezli premium sınıf binek araç üreticileri ve Truck üreticileri olduğunu vurguladı. Otomotiv sektöründe Elektrikli araçlarla birlikte gelen yenilikleri de değerlendiren Hüseyin Özden, “AKA Otomotiv olarak ileri mühendisliğe, teknoloji ve dijitalleşmeye, kurumsal sürdürülebilirliğe odaklanıyoruz. Pazarda lider olduğumuz ve en iyi bildiğimiz ürün gruplarını elektrikli araç içinde imal etme misyonu ile hareket ediyoruz. Yeşil mutabakat ve iklim değişikliği çerçevesinde karbon nötr hedeflerini göz önüne aldığımızda fosil yakıtlı araçlar yerine yenilenebilir enerjiye sahip başta elektrikli araçların üretileceği nettir. AKA Otomotiv olarak 3 elektrikli araç için 8 adet devam eden projemiz söz konusu. 2 elektrikli araç OEM’i ile de teklif çalışmalarımız sürüyor. Bu parçalar şasi-süspansiyon ve mekanizma parçalarıdır. Elektrikli araçta kullanılan parçaların toplam ciromuzdaki payı önümüzdeki 5 yıl içinde %35’e ulaşacak. Bu ciroya ulaşabilmek adına gerek amortisman olarak gerek müşteriye ait yatırım harcamaları planlandı” ifadelerini kullandı.