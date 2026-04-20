AKA Otomotiv, torpidoda 3 fabrika ile global dev oldu

ERHAN BEDİR / BURSA

Üretim yolculuğuna 1956 yılında başlayan ve bugün yaklaşık 940 kişilik dev bir organizasyonla Romanya’nın yanı sıra Orhangazi’deki Örnekköy ve Yeniköy tesislerinde, toplam 48 bin metrekarelik kapalı alanda 18 farklı OEM için üretim yapan AKA Otomotiv, sektördeki küresel yeniliklerle eş zamanlı büyümesini sürdürüyor. Ar-Ge merkezinin geliştirdiği inovatif projeler sayesinde artık sadece parça üreten değil, aynı zamanda mühendislik hizmeti ihraç eden bir yapıya kavuştuklarını belirten AKA Otomotiv Genel Müdürü Tuğkan Mert, Hyundai ve Ford tarafındaki yatırımların 2026 yılı büyüme hedeflerinde belirleyici rol oynayacağını söyledi. Hyundai’nin elektrikli araç dönüşüm stratejisine paralel olarak yeni modellerde AKA ürünlerinin yer almaya başladığını, Stellantis grubu bünyesinde Fransa’dan alınan projelerin ise şirket cirosuna ciddi bir ivme kazandırdığını kaydetti. Özellikle araç şasi sistemlerinde kullanılan yeni ürün gruplarının teknolojik kabiliyetlerini ve ürün çeşitliliğini çok daha ileri bir noktaya taşıdığını vurgulayan Mert, daha önce farklı ve karmaşık proseslerle imal edilen bazı parçaları, geliştirdikleri ileri kalıp teknolojileriyle çok daha verimli şekilde üretmeye başladıklarını ifade etti.

“AKA Otomotiv olarak üretimin yüzde 35’i ihracat”

Daimler Truck markalı ağır vasıta araçlar için tasarım sorumluluğunu da üstlenerek ürün geliştirdiklerini ve bu segmentte çok güçlü bir iş birliği yakaladıklarını ifade eden Tuğkan Mert; portföylerinde Ford, Tofaş, Renault, Hyundai, Stellantis ve Volkswagen-Audi grubu gibi dünya AKA’nın özellikle torpido traversi üretiminde Türkiye pazarında güçlü bir konuma ulaştığına dikkat çeken Mert, yıllık 1 milyon adetlik üretim hacmiyle iç pazarda yaklaşık yüzde 60’lık bir paya sahip olduklarını dile getirdi. İhracat tarafında son yıllarda stratejik bir ivme yakaladıklarını vurgulayan Mert, sevkiyatların ağırlıklı olarak Avrupa’ya yapıldığını, Almanya’nın ana ihracat merkezi olarak konumlandığını ve buradan ürünlerin Meksika’dan Çin’e kadar uzanan geniş bir coğrafyaya dağıtıldığını kaydetti. Volkswagen ve Audi projelerinin etkisiyle ihracat payının son dört yılda belirgin bir artış gösterdiğini söyleyen Mert, şirketin toplam ihracat oranının yüzde 20 seviyesinden yüzde 35’e yükseldiğini ifade etti. Gelecek iki yıllık projeksiyonda ihracat hedeflerini yüzde 50 olarak belirlediklerini kaydeden Mert, “İhracat operasyonlarımızda Almanya, Romanya, Polonya ve Macaristan ön plana çıkıyor. Bunun yanı sıra İspanya ve Fransa şu anda hacmimizi hızla artırdığımız bölgeler. Özellikle yeni devreye giren Hyundai, Ford, Audi ve Volkswagen projelerinin yanı sıra Meksika ve Renault projeleriyle küresel ayak izimizi her geçen gün büyütüyoruz." diye konuştu.

“Bildiğimiz işi bildiğimiz tarzda yapıyoruz”

Elektrikli araç projelerinde aktif olarak yer almayı sürdürdüklerini belirten Tuğkan Mert, yerli ve milli gururumuz Togg başta olmak üzere farklı platformlarda fizibilite ve ürün gelişme çalışmalarının hız kesmeden devam ettiğini ifade etti. Elektrikli araç pazarına güçlü bir giriş yaptıklarını dile getiren Mert, AKA olarak sadece elektrikli araçlara özgü ürünler geliştirmek yerine, tüm araç tiplerinde ve yeni nesil platformlarda kullanılabilecek stratejik parçalara odaklandıklarını vurguladı. Şirket bünyesinde 48 kişilik yetkin bir Ar-Ge ekibiyle çalıştıklarını kaydeden Mert, toplam beyaz yaka çalışan sayısının 180’e, AKA Türkiye toplam istihdamının ise 680’e ulaştığı bilgisini paylaştı. AKA’nın 13 yıllık köklü Ar-Ge altyapısında ürün tasarımı, ömür testleri, validasyon süreçleri ve kalıp geliştirme çalışmalarının tamamen öz kaynaklarla yürütüldüğünü aktaran Mert, müşterileriyle üç farklı iş modeli üzerinden iş birliği yaptıklarını belirtti. “Bildiğimiz işi, bildiğimiz tarzda ve en yüksek kalitede yapmayı seviyoruz” diyen Tuğkan Mert, bu modelleri teknik verileri paylaşılan üretimler, ortak geliştirme projeleri ve tamamen AKA tasarımıyla hayata geçirilen ürünler olarak özetledi. Finansal disiplin ve teknolojik yatırıma verdikleri öneme de değinen Mert, “Her yıl ciromuzun yüzde 5’ini yeni yatırımlara, yüzde 3,2’sini ise Ar-Ge departmanımıza ayırıyoruz” şeklinde konuştu.

“Yeni makine yatırımı yerine kapasite kullanımını önceliklendiriyoruz”

Üretim yapılanmasının üç ana stratejik merkezden oluştuğunu ifade eden Tuğkan Mert; tesislerin ikisinin Orhangazi’de, birinin ise Romanya’da konumlandığını belirtti. Orhangazi’deki Örnekköy tesisinde ileri seviye kaynak, montaj ve boya proseslerinin yürütüldüğünü, Yeniköy tesisinde ise pres ve sac şekillendirme operasyonlarının yoğunlaştığını kaydeden Mert, önceliklerinin yeni fiziki yatırımlardan ziyade mevcut kapasite kullanım oranlarını maksimize etmek olduğunu vurguladı. Mert, "Teknolojik dönüşüm vizyonumuz doğrultusunda kaynak robot sayımızı 150’den 250’ye çıkardık. Montaj hatlarımızdaki sürekli iyileştirme çalışmaları ve yeni işlerle üretim kapasite kullanımımızı yüzde 60 seviyelerinden yüzde 90 bandına taşımayı hedefliyoruz. Özellikle pres ve kalıp ünitelerindeki vardiya sayımızı artırarak seri üretimde çok daha çevik bir yapıya kavuşuyoruz. Mevcut iş gücümüzü ve kurulu kapasitemizi en verimli hale getirmek, bu yılki stratejik odak noktamız olacak" dedi. Sektörde 70 yıla yaklaşan köklü bir otomotiv kültürüne sahip olduklarının altını çizen Mert, AKA Otomotiv’in sadece üretim rakamlarıyla değil, kurumsal değerleriyle de ayrıştığını belirtti. Mert, 2021 yılından bu yana düzenli olarak yayınlanan sürdürülebilirlik raporları, 2024 yılında taçlandırılan KALDER - EFQM Bursa Büyük Ödülü ve Turquality programı kapsamında devam eden markalaşma çalışmalarıyla küresel standartları belirlediklerini ifade etti.